بشرى شعبان

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بيانا أعلنت فيه عن انتهاء الفترة المقررة لحظر العمل أوقات الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من أول يونيو حتى 31 أغسطس 2017 والتي حددت من الساعة 11 ظهرا إلى 4 عصرا.

وأشار البيان إلى أن فرق تفتيش جالت على المواقع بالمحافظات للتأكيد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار وذلك بتوجيه إنذار بتلافي المخالفة في الزيارة الأولى وتسجيل المخالفة في الزيارة الثانية في حال الاستمرار.

وبين البيان أن هذا القرار يمثل تنظيما لساعات العمل دون إنقاصها وعدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها للتأخير، حيث إن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة. إضافة إلى أنه يراعي الصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.

وأفادت الهيئة بأن نتائج الحملات التفتيشية خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس أظهرت أن عدد المواقع المخالفة التي تم التفتيش عليها بلغ 377 موقعا وأن عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة بلغ 443 عاملا وأن عدد المواقع المستوفاة التي تمت اعادة التفتيش عليها بلغ 375 موقعا وبلغ عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المستوفية 429 عاملا فيما بلغ عدد المواقع التي استمرت مخالفة بإعادة التفتيش 2 موقع، وعدد العمالة في المواقع المخالفة بإعادة التفتيش 14 عاملا.