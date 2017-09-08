

عبر المنبر الديموقراطي الكويتي عن استنكاره لكل أشكال الاضطهاد الديني أو العرقي الذي يتعرض له مسلمو الروهينغا في بورما، في الوقت الذي تستغل فيه الاصطفافات الفئوية لتجييش المشاعر وتوسعة هوة الخلافات ما يساهم في الدخول في مستنقع التمييز العنصري باختلاف صنوفه.



وأكد المنبر الديموقراطي في بيان صحافي أن موقفه هذا ينطلق من إيمانه المطلق بحق الشعوب بالعيش الكريم ورفضه لأي عمليات أو إجراءات أيا كان نوعها لاضطهاد الأقليات الاجتماعية المعزولة.

وقال إن الاستعمار البريطاني لبورما قد خلق بؤراً للتوتر لإعاقة أي نمط للتعايش السلمي، فهدفت إلى خلق أقليات دينية مسلمة ومسيحية بين أغلبية بوذية التي تمت تغذيتها خلال فترة استيطانها لشرق آسيا، ورعاية الكراهية والتمييز فيما بينها، ما أدى إلى تراكمها منذ القرن الثامن عشر.



وأضاف المنبر في بيانه انه بغض النظر عن الأصول والديانات فقد أصبحت هذه الفئة من مسلمي الروهينغا مواطنين في بورما بحكم التواجد الزمني الطويل ما أكسبهم حق المواطنة.

وأوضح المنبر ان تطورات الأحداث في بورما تستلزم اليوم تدخلا دوليا لحسم قضية توطين مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى بما يكفل ويضمن حقوقهم وأمنهم وكرامتهم لنزع مبررات الصراع والتوتر والصدام المسلح وارتكاب الجرائم الشنيعة بحقهم.

وشدد المنبر الديموقراطي في ختام بيانه على ضرورة التعامل الحذر مع هذه القضية الشائكة حتى لا يتم استغلالها من قبل بعض الأطراف التي تسعى للاستفادة من أجواء التوتر والاضطهاد لمسلمي الروهينغا لاستخدامه لزرع فتيل العداء الإنساني بين الشعوب.