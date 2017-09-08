ليلى الشافعي

نظمت جمعية بشائر الخير رحلتها الحادية والعشرين على التوالي لأداء فريضة الحج، شارك بها 16 تائبا وإداريا برئاسة رئيس الجمعية الشيخ عبدالحميد البلالي، واستغرقت الرحلة 5 أيام واحتوت على برامج إيمانية وثقافية منوعة، وذلك ضمن أنشطة حملة الحج وشارك في إلقاء الدروس والخواطر الإيمانية نخبة من المشايخ الحضور من بينهم الشيخ عبدالحميد البلالي، كما سبق الرحلة لقاء تنويري للتعريف بمناسك الحج والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا المنسك العظيم، والرد على استفسارات الإخوة التائبين وخاصة الذين يؤدون مناسك الحج لأول مرة.

وفي تصريح له عقب عودة الوفد من رحلة الحج، قال رئيس جمعية بشائر الخير الشيخ عبدالحميد البلالي: الرحلة كانت ناجحة وموفقة، وبدا ذلك جليا على التائبين أثناء أدائهم المناسك، معبرا عن سعادته بما وصل إليه التائبون من الثبات على التوبة، مؤكدا أن هذه الرحلات الإيمانية لها دور عظيم في إقلاعهم عن المخدرات والتزامهم الطريق المستقيم، كما عبر الشيخ البلالي عن خالص شكره وامتنانه للسعودية حكومة وشعبا على حسن الوفادة وكرم الضيافة والحرص الشديد على خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتنظيم حركة تنقلاتهم وإقامتهم وهو ما تطلب جهودا كبيرة من رجال الأمن نالت استحسان الجميع، وهي جهود تستحق الشكر والثناء ولا يشكر الله من لا يشكر الناس.

من جانبهم، أبدى التائبون إعجابهم العميق بالخدمات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج والتطور الكبير الذي شهده الحرم المكي بعد التوسعة الأخيرة، إضافة للخدمات والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن كقطار المناسك الذي تكفل بنقل الحجاج في وقت قياسي من عرفات إلى المراجم مرورا بمزدلفة ومخيمات منى.

كما أعربوا عن سعادتهم الغامرة إثر عودتهم إلى البلاد من الديار المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج، مؤكدين أن هذه الرحلة الإيمانية غيرت مجرى حياة الكثيرين منهم، وأنهم كانوا ينتظرون هذه الرحلة الإيمانية بشوق ولهفة وقد تحققت أمنياتهم، مجددين العهد على أن يمضوا في طريق الخير ويلتزموا جادة الصواب.