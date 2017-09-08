

أعربت جمعية الإصلاح الاجتماعي عن استنكارها لما يجري لمسلمي بورما من عدوان سافر شمل القتل والتعذيب والتهجير.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود الرومي في تصريح صحافي ان الجمعية تتابع ببالغ القلق أخبار ما يجري لمسلمي بورما من حملة إبادة جماعية حيث قتل ما يزيد على ستة آلاف مسلم بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف جريح وحرق أكثر من 100 قرية على سكانها وهدم أكثر من 250 مسجدا بالإضافة إلى ما يلاقونه من شتى صنوف العذاب والبطش والتنكيل والإرهاب والفقر والجوع والتشريد.



وأضاف: إننا في جمعية الإصلاح الاجتماعي ندين بشدة هذا العدوان السافر ونطالب الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بالنهوض في مسؤولياتهم لرد العدوان، ونصرة المظلوم انطلاقا من قوله تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)، وأن يكون لهم موقف حازم في المحافل الدولية لإنقاذ شعب الروهينغيا المسلم من هذه الكوارث والمحن التي تعصف به.. وأهاب الرومي بالمنظمات الإنسانية العمل لتكثيف جهودها لإغاثة مسلمي بورما وبخاصة المهجرين الذين تجاوز عددهم 190 ألف نازح على حدود بنغلاديش بالمساعدات الغذائية والمواد الطبية والعمل على تخفيف معاناتهم وتضميد جراحهم.



وختم داعيا المولى عز وجل أن ينصر المسلمين في بورما ويجعل لهم فرجا ومخرجا، وأن يحفظ الكويت وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين.