أعرب رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية احمد الضويحي عن بالغ أسف الاتحاد مما تعرض له ضيوف الرحمن من مهانة بالغة من الطيران المدني الكويتي والاستخفاف الذي ساد التعامل معهم بعد رحلة حج ناجحة بكل المقاييس.

وقال الضويحي في تصريح صحافي إن الطيران المدني أفسد فرحة حجاج بيت الله الحرام بعد التعامل مع حقائبهم بلا أي مسؤولية، حيث تم نقلها إلى منطقة الشحن الجوي خارج مبنى المطار وفي ساحة مكشوفة، وهو ما أثار استياء الحجاج، حيث ألقيت حقائبهم بما تحتويه من أغراض ثمينة وعبوات مياه زمزم المباركة والتي حملوها معهم من المملكة عبر الطائرات على الأرض وتحت لهيب الشمس.

وأشار الضويحي إلى أن حملات الحج قامت بشحن الحقائب الثقيلة الخاصة بالحجاج عبر سيارات النقل من مقر الحملات في مكة المكرمة ولم يحمل الحجاج سوى عبوات مياه زمزم وبعض الحقائب الخاصة بهم ومع ذلك تم التعامل معهم بأسلوب مهين لا يقبله أي مسافر عبر أسوأ رحلة طيران في العالم.

وتساءل الضويحي: من المسؤول عن تسلم حقائب المسافرين عموما في أي مكان في العالم؟، ليس حملات الحج أو غيرها وإنما الطيران المدني المسؤول عن حركة تسيير الرحلات والمسؤول الاول والأخير عن حقائب المسافرين عبر أي رحلة وليس طائرات حجاج بيت الله الحرام التي يفترض ان يكون لها جانب اكبر من التوقير والاحترام.