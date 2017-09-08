السماح للجميع من داخل الكويت وخارجها بالمشاركة في التعبير عن الحب لصاحب السمو

تشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ المبادرة أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عن مبادرة «عيالك يهنونك» لتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالذكرى السنوية الثالثة لتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني وتتويج الكويت مركزا إنسانيا عالميا وذلك يوم السبت الموافق 9 الجاري.

وقال مدير إدارة تنمية الموارد والمتحدث الرسمي باسم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية يوسف الصميعي ان إطلاق مبادرة «عيالك يهنونك» تزامنا مع مرور الذكرى الثالثة على تكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من قبل الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014 بعد جهود كبيرة بذلها سمو الأمير ودولة الكويت في الجانب الإنساني على مستوى العالم وتأكيدا للدور الإيجابي الرائد للكويت في الجانبين الإنساني والخيري.

وأضاف الصميعي في تصريح صحافي بمناسبة الإعلان عن مبادرة «عيالك يهنونك» أن المبادرة تقدم بها مجموعة من الشباب الكويتي برعاية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتقديم التهنئة لسمو أمير البلاد عبر الموقع الاكتروني للهيئة يوم السبت الموافق 9 الجاري، مشيرا إلى موقع الهيئة الرسمي سيتوقف لاستقبال رسائل المواطنين والمقيمين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية لكتابة رسائلهم سواء من خلال الأجهزة الهاتفية الذكية أو من خلال اجهزة الكمبيوتر المختلفة والسماح للجميع بالمشاركة من داخل الكويت وخارجها للتعبير من خلال كتابة الرسائل النصية في الموقع المخصص لها.

ولفت إلى أن الهيئة الخيرية استعدت بكل إمكانياتها لهذه المناسبة انطلاقا من أعمالها الخيرية بتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق لإنجاح المبادرة الوطنية «عيالك يهنونك»، مؤكدا أنه تم تشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ المبادرة يمثل المبادرين والهيئة من خلال موقعها الرسمي والفنيون وإدارة الإعلام.

وتقدم الصميعي بالشكر والتقدير لأصحاب المبادرة الإعلاميين خليفة الفضلي ودعيج الشمري وسامي العبطان وتعاونهم مع الهيئة في إطلاق المبادرة، كذلك الشكر الجزيل لجميع الهيئات الخيرية ولجانها العاملة في تطوعها لإنجاح مبادرة «عيالك يهنونك»، والشكر موصول لوسائل الإعلام الرسمية والخاصة لمساهمتها في المشاركة في المبادرة والصحف المحلية اليومية أيضا قامت مشكورة بتوفير كل الرعاية الإعلامية والنشر.

من جهته، أكد المنسق الإعلامي والمبادر خليفة الفضلي أن «عيالك يهنونك» كفكرة جاءت تقديرا لوالد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عندما قال «هذولا عيالي» أثناء الاعتداء الآثم على مسجد الإمام الصادق وفاجعة سموه وحضوره لتفقد أبنائه المصابين في التفجير ومواساة واحتضان أهالي الشهداء الابرار في حينها، لذلك تبلورت هذه الفكرة والمبادرة بأننا عياله ونشاركه الفرحة كما سموه دائما يشاركنا الافراح والأحزان، لذا جاءت المبادرة بإنشاء موقع إلكتروني لتدوين الرسائل النصية بتهنئة سموه بالذكرى الثالثة لتسميته قائدا للعمل الإنساني وتتويج الكويت مركزا إنسانيا عالميا.

وأثنى الفضلي على احتضان د.عبدالله المعتوق لهذه المبادرة التطوعية الوطنية وإصدار توجيهاته بتوفير ما نريده لتنفيذ مبادرة «عيالك يهنونك».

من جانبة، قال الإعلامي دعيج الشمري أحد المشاركين في المبادرة إن الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية كعادتها دائما سباقة في مد يد العون للمبادرات شرعت لنا أبوابها في تسهيل وتوفير كل الاحتياجات للمشاركة في مبادرة عيالك يهنونك ووفرت موقعها الإلكتروني الرسمي ليكون منصة لاستقبال رسائل التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالهيئة من تهيئة الموقع الالكتروني والتواصل مع وسائل الاعلام في دعم المبادرة الوطنية.

وأوضح الشمري أن الموقع سيكون متاحا للدخول إليه يوم السبت الموافق 9 الجاري ومخصص بالكامل لكتابة رسائل التهنئة لسمو الأمير عبر الموقع: www.IIco.org.