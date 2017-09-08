وقعت الكويت والولايات المتحدة الاميركية امس الخميس على اتفاقية للتعاون الجمركي المشترك مع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون الفني بين البلدين.

وقال المدير العام للادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي الذي مثل الجانب الكويتي في مراسم التوقيع ان الاتفاقية "مهمة جدا" بالنسبة الى الكويت.

واوضح ان هذه الاتفاقية ستتيح تطوير التعاون بين الولايات المتحدة والكويت لتحسين الجهود الرامية لمكافحة غسيل الاموال وتنسيق التحقيقات في الجرائم الامنية بما في ذلك حماية الفكر وحقوق الملكية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قال القائم باعمال مفوض شؤون الجمارك وحماية الحدود الاميركية كيفين مكالينان للصحافيين ان المسؤولين الاميركيين "متحمسون للامكانات" التي يمكن ان تقدمها الاتفاقية لتعزيز التعاون الجمركي بين الولايات المتحدة والكويت.

واضاف ان "اتفاقيات الجمارك وتبادل المساعدات تسمح بتبادل المعلومات الحيوية لامننا الوطني والاقتصادي".

واوضح "نحن نقدر شراكتنا مع الكويت في السعي لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في انفاذ القانون بشكل أقوى وانشاء سلسلة توريد أكثر مرونة وأمانا".

وقال "ان هذه الاتفاقيات تشكل اطارا قانونيا سليما بشان مجموعة واسعة من القضايا لاسيما تأمين حدودنا ضد الارهابيين ومكافحة تجار المخدرات".

وذكر "ان هذا التعاون بيننا سيمكننا والاجيال التي ستتبعنا من العمل بشكل اكثر فعالية لمنع الجرائم الجمركية وكشفها والتحقيق فيها"