وقّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة «داو كيميكال» الأميركية يوم أمس الأول مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع صناعة البتروكيماويات والاستثمار المشترك في الولايات المتحدة.



جاء ذلك على هامش اجتماعات المنتدى الأميركي - الكويتي الاقتصادي في غرفة التجارة الأميركية، حيث وقع الجانبان الأميركي والكويتي على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.



وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني الذي مثل الكويت في مراسم التوقيع على هذه مذكرة التفاهم في تصريح لـ (كونا) إن الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز قدرات الكيانات ذات الصلة وتطوير الاستثمارات الحالية في قطاع البتروكيماويات في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بحث إنشاء مراكز للبحوث والتكنولوجيا البتروكيماوية في الكويت والولايات المتحدة.



وعلى صعيد متصل، وقع وفد وزارة الكهرباء والماء الكويتية وشركة «جنرال الكتريك» الأميركية اتفافيات لرسم مبادئ التعاون المشترك للبت في مشاريع في قطاع توليد الطاقة.



وتهدف هذه المبادئ إلى تحديث ورفع كفاءة محطات الكهرباء في الكويت وخفض الانبعاثات الغازية وتطوير وتدريب الكفاءات الوطنية الكويتية.



من جانبه، أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ د.مشعل الجابر في تصريح لـ (كونا) وتلفزيون الكويت أهمية المنتدى الأميركي - الكويتي الاقتصادي.



واعتبر الشيخ مشعل الجابر هذا المنتدى فرصة لتعزيز العلاقات الإيجابية والتاريخية بين الكويت والولايات المتحدة.



وأضاف أن المنتدى فرصة لعرض آخر تطورات الوضع الاقتصادي في الكويت والولايات المتحدة وكيفية استفادة القطاع الخاص في البلدين من هذه التطورات والأوضاع.