أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود عن تقديم الكويت طلبا لبوابة متقدمة لدخول الولايات المتحدة الأميركية تتوافر فيها خدمات الهجرة والجمارك وذلك في مطار الكويت الجديد.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ سلمان الحمود لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب لقائه مع إدارة امن النقل الأميركية أمس الخميس.



وقال الشيخ سلمان إن اللقاء بحث المواضيع محل الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال امن الطيران، لاسيما انه يحظى بأهمية بالغة كونه يعقد على هامش الزيارة المهمة والتاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الولايات المتحدة الأميركية.



وأشار إلى انه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على تعزيز التعاون حيث ستستقبل الكويت العديد من الوفود الأميركية المعنية بسلامة وأمن الطيران سعيا منها للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والأجهزة والمعدات والخبرات التي يمتلكها الجانب الأميركي.



وأكد الشيخ سلمان متانة العلاقات الكويتية - الأميركية وتطورها على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن زيادة التعاون في مجال امن وسلامة الطيران ستساهم في تعزيز حركة الطيران المباشر بين البلدين ودعم التبادل التجاري بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال وللمواطنين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.



وكانت حكومة الكويت وقعت في مايو 2016 عقد مبنى الركاب الجديد مع شركة ليماك التركية بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار (4.3 مليارات دولار) لرفع قدرة مطار الكويت الدولي الاستيعابية إلى 25 مليون راكب سنويا.