أعرب أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تقديره لجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وحرصه ومتابعته لحل الأزمة الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم مساء اليوم الخميس، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرى خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية في ظل مساعي دولة الكويت لحلها عبر الطرق الديبلوماسية وعن طريق الحوار بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار المنطقة.

واطلع الرئيس الأميركي أمير قطر على نتائج مباحثاته مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بهذا الشأن في وقت سابق اليوم الخميس.

ورحب الشيخ تميم بموقف الرئيس الأميركي المتمثل في ضرورة حل هذه الأزمة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

واكد أمير قطر في هذا الصدد على موقف دولة قطر الثابت من حل الخلافات بالحوار البناء الذي لا يمس سيادة الدول.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.