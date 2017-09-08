بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية شكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر فيها سموه عن خالص شكره وبالغ تقديره على ما حظي به سموه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال الزيارة التي قام بها سموه للعاصمة واشنطن، مشيدا سموه بالأجواء الحميمة التي سادت المباحثات الرسمية بين سموه وفخامته وروح التفاهم والتعاون المتبادل في ما يخص سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب في إطار ما يجمعهما من علاقات وطيدة، معربا سموه عن ارتياحه الكبير لما لمسه من توافق الرؤى حول مجمل المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطلع إلى استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.



كما أشاد سموه بنتائج اللقاءات التي أجراها ممثلو القطاع الخاص مع نظرائهم من الجانب الأمريكي والتي من شأنها دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.



هذا وقد وجه سموه لفخامته الدعوة لزيارة دولة الكويت، متمنيا سموه للرئيس الأميركي موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين كل التقدم والنماء.