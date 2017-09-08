ثمن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السفير أحمد المريخي، الدور الإنساني المتميز الذي تضطلع به دولة الكويت تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ومساهمتها الدائمة في دعم الاستجابة للحالات الإنسانية في كل الأزمات والكوارث العالمية.



وقال المريخي اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة أعوام على تكريم الأمم المتحدة سمو أمير البلاد بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) التي تصادف غدا السبت، إن دولة الكويت تتعاطف على الدوام مع الشعوب حول العالم.

وأضاف أن دولة الكويت أثبتت قيادتها الإنسانية في دعم الاستجابة للحالات الإنسانية تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة الكويت ما أدى إلى إنقاذ المئات من الأرواح وتحفيز آخرين على المشاركة في العمل الإنساني المنسق.