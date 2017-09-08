برامج تدريب مشتركة بين البلدين تركز على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب

نثني على جهود الأمير لحل الأزمة مع قطر ..ومن الضروري العمل على تخفيف حدة التوتر في العلاقات الخليجية

ورثنا علاقات متينة جدا منذ التدخل الأميركي لطرد نظام صدام..وكلانا مسؤول تجاه الشعب على توطيدها بشكل اكبر

محمد الخالد: خطونا خطوات واسعة في التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.. والتهديد الذي يشكله الإرهاب يطالنا جميعا ولا بد أن نتعاون بشأنه



اكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أن الجيشين الكويتي والأميركي تربطهما اهتمامات أمنية مشتركة.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ محمد الخالد، في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء امس الخميس.



وقال ماتيس إن "الاستقرار الإقليمي سوف يتعزز بالتزام الكويت القوي بمحاربة الإرهاب ذلك الالتزام الذي تظهره الكويت دائما".

ولفت إلى وجود برامج تدريب مشتركة بين البلدين تركز على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب.



واعرب وزير الدفاع الأميركي عن تطلعه لعقد مباحثات مع الشيخ محمد الخالد بشأن السبل المتاحة ل"تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين في الأشهر والأعوام المقبلة واستكشاف طرق لزيادة حجم مساهمة الكويت في القضاء على معسكرات تنظيم ما يسمى الدولة (داعش)".



ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ودولة الكويت احتفظتا بعلاقة عسكرية مثمرة جدا منذ التدخل العسكري الأميركي لطرد جيش نظام صدام حسين من أرضكم ذات السيادة في عام 1991".



واتبع قائلا "لقد ورثنا علاقات متينة جدا وكلانا مسؤول تجاه الشعب عن العمل على توطيدها بشكل اكبر".

من جهة اخرى أثنى ماتيس على جهود الوساطة الحثيثة التي يبذلها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لرأب الصدع بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة.



وشدد على أهمية العمل على تخفيف حدة التوتر في العلاقات الخليجية والتركيز على سبل تحقيق الاهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهته اكد الشيخ محمد الخالد، خلال الاجتماع ان العلاقات بين دولة الكويت والولايات المتحدة "صلبة وقوية" وانها باتت اكثر قوة وعمقا بخاصة عقب القمة الكويتية - الاميركية التي عقدت يوم امس الخميس.

وأثنى على دور الولايات المتحدة في تحرير دولة الكويت من غزو نظام صدام حسين البائد.



وقال "في ما يتعلق بالتعاون العسكري بين البلدين فقد خطونا خطوات واسعة في هذا المجال"، مضيفا انه زار معسكر (عريفجان) التابع للقوات الاميركية جنوب الكويت في الثاني من اغسطس الماضي في ذكرى غزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت وتقدم بالشكر والامتنان للمساعدة والدعم اللذين قدمهما الجيش الاميركي للكويت.



وعلى صعيد جهود مكافحة الارهاب شدد الشيخ محمد الخالد على القول ان "التهديد الذي يشكله الارهاب يطالنا جميعا ولذلك من المهم جدا ان نتعاون في هذا المجال".



وحضر الاجتماع من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح والملحق العسكري الكويتي في واشنطن اللواء الركن مرزوق البدر وآمر القوة الجوية في الجيش الكويتي اللواء ركن طيار عبدالله الفودري.



وحضر من الجانب الاميركي رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الامريكية الجنرال جوزيف دانفورد وسفير الولايات المتحدة في دولة الكويت لورانس سيلفرمان.