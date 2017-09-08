ترامب أكد على أمن واستقرار الكويت والتطلع إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني والاستثماري

ثماني وثائق ستوقع مع الجانب الأميركي في مجالات مكافحة الإرهاب والجمارك والمشتقات النفطية والتعليم العالي وخدمات الكهرباء والماء

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، إن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، إلى الولايات المتحدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات.

جاء ذلك في تصريح للشيخ صباح الخالد، مساء امس الخميس، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها سمو أمير البلاد إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار الخالد إلى أن هناك ثماني وثائق سيتم توقيعها في مجالات مكافحة الإرهاب والجمارك والمشتقات النفطية والتعليم العالي وخدمات الكهرباء والماء وان هذه الاتفاقيات ستضاف إلى مجموع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وفي ما يتعلق بلقاء سمو أمير البلاد والرئيس الأميركي قال الخالد، "إن الرئيس الأميركي أكد على أمن واستقرار الكويت والتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كل المجالات، كما اكد أهمية أن تحقق هذه الشراكة نموا مطردا في تعزيز التعاون العسكري والأمني والاستثماري".

وذكر أن اللقاء بحث "القضايا الإقليمية والخلاف في منطقتنا"، لافتا إلى أن "صاحب السمو تقدم بالشكر للرئيس الأميركي على موقف الولايات المتحده منذ بدء الازمة الخليجية وتفجر الخلاف حيث كان دورا مؤيدا لمساعي سموه".

واضاف "هناك تعويل كبير من صاحب السمو على حكمة قادة مجلس التعاون على تجاوز الأزمة في اقرب وقت".

وحول المجالات الأخرى التي تطرق لها اللقاء، قال الشيخ صباح الخالد، ان "اللقاء تناول القضايا الإقليمية والاوضاع في العراق واليمن وسوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط وتردي الأوضاع في ميانمار التي شكلت هاجسا عند صاحب السمو الذي اطلع الرئيس الأميركي على أهمية تحرك المجتمع الدولي لايقاف المجازر في ميانمار حيث كانت جميع هذه القضايا محل اتفاق البلدين".

وتطرق الشيخ صباح الخالد الى المنتدى الاقتصادي الكويتي - الأمريكي الذي أقيم بمشاركة القطاعات العامة والخاصة بالكويت منها الهيئة العامة للاستثمار والقطاع النفطي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة التجارة مع نظرائها بالولايات المتحدة مؤكدا ان نتائج المنتدى كانت مشجعة حيث اتفق الطرفان على اقامته بانتظام.

وأضاف ان حصيلة اللقاءات بين الجانبين كانت إيجابية وشهدت تطابقا في وجهات النظر في جميع القضايا التي طرحت.