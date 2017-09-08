عقد الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، اجتماعا تنسيقيا للجهات الكويتية المشاركة في الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة المقرر عقده اليوم الجمعة.



وشدد الشيخ صباح الخالد خلال الاجتماع على أهمية استثمار فرصة عقد هذا الحوار بين البلدين لتحقيق الرؤية المشتركة لصاحب السمو أمير البلاد ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب نحو تنمية وتطوير العلاقات التاريخية المتينة والراسخة بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات.



وأشار إلى المباحثات المثمرة التي جمعت سمو أمير البلاد والرئيس الأميركي يوم أمس الخميس خلال الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير للعاصمة الأميركية واشنطن والتي تزامنت مع عقد الحوار الاستراتيجي.



وأثنى الشيخ صباح الخالد على جهود الجهات الكويتية المشاركة في الحوار ومتابعتها المتواصلة لأطر التعاون المشترك في مجالات عملها مع الجانب الأميركي منذ الدورة الأولى التي عقدت في العام الماضي.



واستمع الشيخ صباح الخالد لشرح ممثلي الجهات المشاركة عن أهم المواضيع التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة.



ومن المقرر أن يترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الجانب الكويتي فيما سيترأس الجانب الأميركي وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون.