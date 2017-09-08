دارين العلي

أطلقت وزارة الكهرباء والماء، خدمة جديدة للتحصيل من خلال إرسال صور العداد عبر تطبيق "الواتساب" لتصل الفاتورة مباشره إلى المستهلك.

وقال وكيل الوزارة م.محمد بوشهري، "إن هذه الخدمة ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المستهلكين، إذ أن كل ما عليهم هو تصوير العداد الكهربائي أو عداد المياه وإرسالها إلى الأرقام المخصصة ليتم تزويده مباشرة بالفاتورة الخاصة به".

ولفت بوشهري إلى التطبيق الخاص بالوزارة على شبكة الإنترنت والذي يمكن من خلاله دفع الفاتورة، ما يؤمن للمستهلك إصدار فاتورته ودفعها دون التوجه إلى الوزارة أو أحد مكاتبها.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهل عملية إصدار الفواتير ودفعها، كما ستساهم في زيادة التحصيل الذي تعمل عليه الوزارة للحفاظ على المال العام.