أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية، محمد الجبري، اليوم الجمعة، تخصيص 1.5 مليون دولار مساعدات عاجلة لإغاثة الاقلية المسلمة في ميانمار.



وقال الوزير الجبري، إن تلك المساعدات تهدف إلى العمل على تخفيف معاناة المسلمين في ميانمار ومساعدتهم على مواجهة الظروف القاسية التي يمرون بها.



وأوضح أن الامانة العامة للأوقاف قدمت مليون دولار فيما قدم بيت الزكاة الكويتي نصف مليون دولار لتسيير قوافل متتابعة بالتعاون مع الهيئات المعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية لتقديم مساعدات عبارة عن طرود غذائية وملابس وخيم للاجئين على حدود ميانمار مع بنغلادش.



ودعا الوزير الجبري المحسنين من اهل دولة الكويت والمقيمين على ارضها الطيبة إلى التبرع لإغاثة اخوانهم المسلمين في ماينمار كما هي عادة اهل الكويت في تقديم يد العون لكل محتاج.