أعلنت مصادر رسمية روسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيزور السعودية والأردن في الفترة بين 9 و11 سبتمبر لبحث التعاون الثنائي والأزمة الخليجية والوضع في سوريا.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها في مؤتمر صحافي، اليوم، "إن لافروف سيلتقي في جدة الملك سلمان بن عبد العزيز، ونظيره السعودي عادل الجبير".

وأضاف أنه بعد ذلك "سيتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، لإجراء مباحثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني ونظيره أيمن الصفدي".

وأوضحت زاخاروفا أن "مباحثات لافروف في السعودية والأردن ستتركز على تسوية الأزمات في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، لا سيما الوضع في سوريا، وإقامة مناطق تخفيف التوتر فيها ضمن إتفاق أستانا".

ولفتت مسؤولة الخارجية أيضًا أن "لافروف سيتناول كذلك في مباحثاته الخلافات الموجودة بين دولة قطر وعدد من دول المنطقة، مؤكدة أن موسكو لا تزال تدعو الدول المعنية إلى تجاوز خلافاتها من خلال المفاوضات".

وأكدت زاخاروفا من جديد دعم موسكو لجهود دولة الكويت والأمير صباح الأحمد للتوسط بين جانبي هذه الأزمة.

وأضافت أن مباحثات لافروف خلال زيارته إلى السعودية والأردن ستتناول كذلك التطورات في اليمن والعراق وليبيا والقضية الفلسطينية.