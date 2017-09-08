أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، اليوم الجمعة ، حرص واشنطن على رفع كفاءة مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي أبدى تعاوناً كاملاً بأن يكون هناك تنسيق مشترك في هذه العمليات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب لقائه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، على هامش الزيارة التاريخية لصاحب السمو امير البلاد الى الولايات المتحدة.

وأضاف ان اللقاء دار حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لاسيما الاستثمار في البنى التحتية وهي احدى الأوجه التي تهم الهيئة العامة للاستثمار في العالم.

ووصف الوزير الصالح اللقاء بأنه كان ايجابيا، مشيرا إلى أنه بحث الإجراءات التي تفعل زيادة الاستثمارات من قبل الجانبين لاسيما زيادة تواجد الاستثمارات الاميركية بدولة الكويت والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والامكانيات والامتيازات التي توفرها للمستثمر الأمريكي بعد تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح ان "الجانب الكويتي يسعى الى تشجيع القطاع الخاص الأميركي للتواجد في السوق الكويتي والعكس صحيح حيث يساهم هذا التواجد برفع كفاءة الاقتصاد الأميركي وبالتالي انعكاسه على اقتصاديات العالم".

كما وصف الوزير الصالح العلاقات الاقتصادية الكويتية الاميركية بأنها عريقة ومتطورة الا ان الجانبين يسعيان الى تعزيز اواصرها وتقوية المصالح الاقتصادية المشتركة والتي سيكون لها في ما بعد انعكاسا إيجابيا على العلاقات السياسية والديبلوماسية.