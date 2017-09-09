تطعيم شجيرة السدر.. يعطينا أطيب الكنار

أفضل الرحيق من زهور السدر والجت

عدد المزارع عبدالعزيز الفارس اكثر من 20 نوعا من اشجار الزينة المزهرة التي يزرعها قرب خلايا نحل مزرعته البديعة في الوفرة وقت زيارتنا لها مطلع شهر يوليو الماضي.وقال ردا على سؤالنا: كيف نحمي النحل المصري من حرارة الشمس القوية طوال أشهر الصيف؟!إن كثرة النباتات الخضراء المزهرة وكثرة الماء البارد المبلل بالخياش التي تلف حول خلايا النحل يحفظها من الموت والخراب، موضحا انه يعكف في حله وترحاله على زراعة الشجيرات المزهرة التي يمكن ان يتغذى النحل على رحيق أزهارها وأشهرها شجرة «الفاف» التي تتميز بالخضرة البديعة الدائمة والظل الوارف وعدم حاجتها الكثيرة للماء والأهم بزهورها العطرية التي يملأ عطرها الطيب الجو من حولها فيستطيب الإنسان الجلوس قربها. هذا بالإضافة الى أشجار الصفصاف والسلم والمجنونة والدفلة ونبات الجت والسدر ومن كل نوع أشكال وأصناف.



وللعلم ـ يضيف الفارس ـ فقد قمت خلال السنوات الاخيرة بتطعيم عدة شجيرات من السدر لتتحسن نوعية ثمارها من الكنار التي يأكلها الإنسان في موسمها بعد عدة اشهر، مؤكدا ان رحيق كل من السدر كشجر علوي والجت كنبات قصير، من افضل لتغذية النحل وبالتالي الحصول على أعسال شهية ومغذية في آن واحد، مبينا انه يحصل على العسل مرتين في السنة الواحدة، وحرصا منه على ان يأكل وعائلته عسلا صافيا يربيه في مزرعته، مؤكدا ان العسل الكويتي الصافي لا يعلو عليه اي نوع آخر من العسل في المنطقة!العلف الأخضرويهتم المزارع «الفارس» بالاضافة الى اهتمامه بالتنوع الشجري في مزرعته بزراعة العلف الأخضر الحيوي لتغذية حيوانات مزرعته من أغنام وخيول ولكونه مولعا بالجديد والتجديد الدائم يجرّب المزارع «الفارس» علف «بونكام» ذا الأصل الافريقي التنزاني الغني بالبروتين المغذي للحيوان (الأغنام) والرودس لإطعام الخيول، بجانب الجت والبلوبنك، موضحا ان علف «بونكام» يحتاج الى حرارة افريقية (عالية) مثله مثل البلوبنك والرودس، لذا يكثر منهما صيفا، أما في الشتاء فيركز على زراعة الجت في مساحات اكبر بين نخيلها المثمر الذي كان يبشر بالثمرات الشهيات والمناصيف الطيبات وقت زيارتنا له اول شهر يوليو 2017.

التقويم الزراعي لشهر سبتمبر

ديك واحد لكل ثماني دجاجات في الحظيرة الواحدة!

الاهتمام بنظافة المشتل للحصول على شتلات جيدة

زراعة الأزهار الشتوية في الحدائق الخاصة في هذا الشهر سبتمبر يتحسن الجو وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث يزرع العديد من الخضراوات والمحاصيل والأزهار الشتوية سواء في مشاتل معدة لذلك او في الأرض المستديمة مباشرة.

النخيل:

٭ متابعة جني الأصناف المتوسطة والمتأخرة.

٭ يمكن القيام بعملية كبس التمر كطريقة للحفظ.

٭ تجهيز الجور وحفرها بعمق مناسب وفي حالة وجود طبقة جاتش يجب تكسيرها بعمق مترين ثم ردمها بالتراب الزراعي عند زراعة فسيلة النخيل.

الخضراوات والمحاصيل:

أ ـ العناية التامة بالخضراوات التي زرعت في الشهر الماضي (أغسطس) مثل الشمام، الكوسا، البامية، الباذنجان، الخيار، الطروح، والذرة الصفراء، وإضافة الدفعة الثانية من التسميد الكيماوي لزراعات اغسطس مع إجراء الرشة الاولى من التسميد الورقي (اسمدة العناصر المغذية الصغرى بعد عملية الخف).

ب ـ زراعة الخضراوات المذكورة ادناه والعناية بالعمليات الزراعية التي تخصها.

٭ زراعة القرنبيط والملفوف في المشتل ونقلها في الشهر المقبل (اكتوبر)، وإضافة الدفعة الأولى من السماد الكيماوي وقت الزراعة.

٭ زراعة البصل في المشتل ونقله بعد 50 يوما تقريبا.

٭ زراعة الكرات.

المشاتل:

٭ الأزهار يزرع منها العديد بعضها الخاص بهذا الشهر وبعضها يمتد موسم زراعتها حتى شهر ديسمبر، وهنا نخص بالذكر ما يهمنا في هذا الشهر مثل الكلاركيا، خبيزة الزهور، الاقحوان، العنبر، الديمورفوتيكا.

الزراعة المحمية:

٭ نقل وزراعة الخضراوات التي يمكن زراعتها مبكرا مثل الباذنجان والطماطم الى الأنفاق بعد ان تمت زراعتها خلال شهر اغسطس في المشتل.

٭ المحافظة على عملية الري مع اضافة الاسمدة الكيماوية بانتظام.

الأشجار المثمرة والحرجية:

٭ يتم نقل وزراعة الاشجار التي تم إكثارها بالعقل او بالبذرة وتشتيلها مثل البرتقال، الليمون، الجوافة، العنب، السدر.

٭ إكثار أشجار الظل مثل الأكاسيا بأنواعها، الكينا، السلم، والبوانسيانا.

وقاية النباتات:

٭ تتم مكافحة الآفات حال ظهورها على الخضراوات التي زرعت خلال شهر اغسطس.

٭ مقاومة دودة ورق القطن على البامية والكوسا.

٭ مقاومة العناكب على الكوسة.

٭ مقاومة المن على الخضراوات الورقية.

٭ مقاومة البياض الدقيق على الخيار والقرع والطروح.

٭ تعقيم المشتل قبل الزراعة لتجنب مود البادرات.

نحل العسل:

٭ في النصف الثاني من هذا الشهر يبدأ الجو في التحسن وتبدأ النباتات الخريفية في الإزهار ويزيد سروح النحل.

٭ يجمع النحل كميات لا بأس بها من الرحيق وحبوب اللقاح وتعاود الملكات نشاطها في وضع البيض.

٭ تفحص الطوائف كل 10 ايام لتعديل وضع الأقراص وإعداد الطوائف لاستقبال الرحيق الجديد، وإضافة اقراص ممطوطة حسب الحاجة.

٭ عدم وضع شرائط الابستان لمكافحة الفاروا.

٭ الاستمرار في رش أرضية المنحل بالماء وملاحظة ظهور الخضير مرة خلال اشهر الخريف.

الأغنام:

٭ يبدأ الموسم الخريفي للتغطيس ويتم التحصين ضد الأمراض السارية.

٭ وضع المطهرات والمبيدات الحشرية في المغطس لمقاومة الطفيليات الخارجية.

٭ عمل دفع غذائي بالأعلاف المركزة للنعاج (العشار) الحوامل للحصول على حملان ذات أوزان جيدة.

الأبقار:

تبدأ ولادات الأبقار الملقحة محليا ولابد من تحضير غرف الولادة والعمل على تحصين الأبقار والثيران ضد الأمراض السارية.

الدواجن:

٭ تجهيز مساكن تربية دجاج التفقيس بتطهيرها ووضع فرشة نظيفة للأرض من نشارة الخشب او تبن من القمح وتوفير العدد الكافي من المشارب والمعالف وأعشاش وضع البيض (البياضات).

٭ اختيار الدجاجات الصالحة للتربية والديوك المناسبة.

٭ تقسيم المسكن الى خانات يوضع في كل منها ديك واحد مع 8 دجاجات.

٭ تغذية القطيع على علف بياض إنتاجي مع توفير 16 ساعة إضاءة يوميا للدجاجات مع تقديم اوراق الجت المفرومة وبواقي مائدة الطعام.

٭ عدم الجمع بين تربية اكثر من نوع واحد من الدواجن داخل الحظيرة.





زراعة شتلات الطماطم الحقلية من أغسطس حتى سبتمبر

أفاد الزراعي نادر بنورة من الوفرة بامكانية زراعة شتلات الطماطم في الحقول المكشوفة من منتصف اغسطس حتى نهاية شهر سبتمبر، متوقعا ان تبدأ ذروة الانتاج من الطماطم الكويتية الحقلية المكشوفة مع بداية شهر ديسمبر لمن زرع مبكرا في شهر اغسطس اما بالنسبة لذروة الانتاج من الطماطم الكويتية المحمية «المبردة» فتبدأ مع بداية شهر نوفمبر، ويمكن ان تبشر مع بداية شهر اكتوبر لمن زرع مبكرا داخل مجمعات مبردة تبريدا جيدا «التبريد بالكرتون» وهي مجمعات قليلة في الوفرة والعبدلي وتنحصر في بعض المزارع فيها مثل مزرعة فيصل الدماك ومزرعة فهد النصار ومزرعة عبدالله الدماك ومزرعة سالم الهدة ومزرعة د.عبدالمحسن المدعج ومزرعة د.براك النون ومزرعة محمد المطيري ومزرعة فلاح الرشيدي ومزرعة جابر العازمي ومزرعة عودة الظفيري ومزرعة نايف مرزوق الرشيدي ومزارع السلطان اخوان ومزرعة فيصل الجويسري ومزرعة احمد الحواس العازمي ومزرعة د.يوسف عبدالرحمن الصفران ومزرعة قتيبة الغانم ومزرعة أنور القطامي ومزرعة عيد ساري العازمي ومزرعة نادر العتيبي وغيرها قليل في الوفرة والعبدلي، نظرا لحاجتها الى تقنية عالية ومستلزمات زراعية مكلفة ومياه عذبة، لكن العائد سيكون مرتفعا شأن كل انتاج ثمري مبكر، مبينا ان سعر الطماطم خلال شهري اكتوبر ونوفمبر تكون غالبا مرتفعة لقلة المحلي وقلة المستورد، فالطماطم في بلاد الشام وتركيا وايران نبتة صيفية علاوة على القلاقل وقلة المياه العذبة، وليحمد الله المستهلك في الكويت ان مزارعنا تنتج الطماطم ومجمل الثمريات الاخرى كالفلفل والباذنجان والخيار والكوسا والبطاطا.. شتاء فلولا الانتاج المحلي لما وجدت صندوق الطماطم ابودينار بخمسة دنانير مثلا لان انتاجه شتاء في دول كلبنان والاردن وتركيا وكل اوروبا والغرب عموما يحتاج الى بيوت زراعية دافئة والتدفئة تحتاج الى وقود والوقود في تلك الدول مرتفع الثمن كثيرا لا يقدر عليه معظم الفلاحين والمزارعين هناك.

الزراعيون الأوائلمريم التوحيد.. راعية الإحصاء الزراعي في الكويت

تعتبر مريم صالح التوحيد، أول كويتية تتخرج في كلية الزراعة - جامعة القاهرة 1968 وبعد سنوات من تعيينها في ادارة الزراعة التابعة لوزارة الأشغال العامة في الكويت أواخر الستينيات، أوكل اليها سالم المناعي مدير الادارة رئاسة قسم الاقتصاد والاحصاء الزراعي في ادارة الزراعة بالرابية وتحديدا من عام 1974 حتى عام تقاعدها 1984، نالت خلالها الماجستير في تخصص الاقتصاد والاحصاء الزراعي من مصر أيضا، ومن أهم اعمال أم الوليد دراسة جدوى الزراعة المحمية التي انطلقت في مزارع الكويت بعد ذلك، لكن الحسنة الكبرى لهذه السيدة التقية انها فتحت المجال للمرأة الكويتية لدخول مجال الزراعة العلمية الحديثة وممارستها في بلدها الكويت.

إكليل الجبل «روزميري».. صيدلية خضراء

تستخدم أوراق نبات إكليل الجبل أو ما يعرف بـ«روزميري» أو حصن لبان، في عمل السلطات الخضراء وكمقبلات وتوابل، وتعطي نكهة طيبة للحوم المشوية، فهي نبتة خضرة نضرة ورائحة زكية ومن كثرة فوائدها العلاجية للانسان تسمى بالصيدلية الخضراء.

هذه النبتة الخضراء المضادة للالتهابات وتقوم مقام المضادات الحيوية، تزرع في العديد من مزارع الكويت كما في مزرعة جويرية الأيوب ومزرعة واشينطونيا الغانم بالوفرة.

مجرد سؤال لهيئة الزراعة

لماذا لا يفصل منصب مدير عام هيئة الزراعة عن منصب رئيس مجلس ادارة هيئة الزراعة، لتفعيل دور المجلس المعين بشكل أفضل وأسرع في اتخاذ القرارات الزراعية المهمة؟!

المطلوب ان يكون مجلس ادارة هيئة الزراعة اكثر صلاحية واكثر قدرة ومقدرة على تدارك السلبيات والنواقص في القطاع الزراعي، وهذا لن يتأتى الا بالفصل بين مدير عام هيئة الزراعة ورئيس مجلس ادارتها، اسوة بما يحدث في بلدية الكويت وغيرها من مؤسسات الدولة!

المطيري: دلال رجب خير خلف لخير سلف!

أشاد عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد المطيري بقرار تثبيت دلال رجب كنائب لمدير عام هيئة الزراعة لقطاع الثروة النباتية بعد تقاعد م.فيصل الصديقي، وقال: انها خير خلف لخير سلف إن شاء الله، ونحن في الاتحاد مستبشرون خيرا بوجودها كمسؤولة عن القطاع النباتي مجمل العمل الزراعي في الوفرة والعبدلي، خصوصا انها من أهل الدار، فقد عملت ولسنوات طوال في ادارات هيئة الزراعة أبرزها إدارة القسائم الزراعية والدعم الزراعي!