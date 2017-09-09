العرفج: «الكاريكاتير الكويتية» من الجمعيات المميزة الداعمة للشباب المهتم بالفن

ثلاب: المشاركون في المعرض يبدون آراءهم من خلال هاشتاق أو قضية معينة

الخرس: الهدف من المعرض نشر فن الكاريكاتير بطريقة جديدة في الكويت

فرزات: فن الكاريكاتير قادر على استيعاب مشاكل العالم لطرحها في لوحات فنية

المشموم: المعرض يضم 24 رساماً للكاريكاتير وأكثر من 53 لوحة فنية

الحبيب: استضافة «الحمراء الفاخر» للمعرض لتشجيع هذا الفن الجميل عاطف رمضان

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ومدير العلاقات العامة والإعلام ناصر العرفج ان الوزارة تحرص على التواجد في مختلف الفعاليات الخاصة بالشباب الكويتي، مشيرا الى ان جمعية الكاريكاتير الكويتية (تحت التأسيس) من الجمعيات المهنية المميزة والتي تدعم فئة من الشباب الذين يهتمون بفن الكاريكاتير.

جاء ذلك في تصريح صحافي للعرفج عقب افتتاح معرض الكاريكاتير في مركز الحمراء الفاخر الكائن في برج الحمراء امس الاول الخميس، تحت عنوان #هاشتاق، بتنظيم «جمعية الكاريكاتير» وبالتعاون مع مركز الحمراء وبرعاية وزارة «الشباب»، حيث شارك في المعرض اكثر من 24 رساما للكاريكاتير وكذلك ضيف شرف المعرض الفنان العالمي السوري علي فرزات، وتستمر فعاليات المعرض لمدة اسبوعين.

وأضاف العرفج: ان الوزارة تعمل جاهدة لخدمة شباب الكويت لأنهم الثروة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في مختلف المجالات، موضحا ان وزارة الدولة لشؤون الشباب تحرص على دعم الأفكار الابداعية لدى الشباب من خلال طرح العديد من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه وبما يحقق توصيات الوثيقة الشبابية الصادرة عن مؤتمر (الكويت تسمع).

وبين ان الوزارة لديها إدارة للإنتاج الابداعي وهي متخصصة بجميع انواع الفنون ومجالاته وتفتح أبوابها لشباب الكويت لدعمه ومساندته، اضافة الى العديد من المبادرات التي قامت الوزارة بدعمها تحقيقا للأهداف التي وضعت من أجلها الوزارة.

وأشار العرفج إلى ان الوزارة بصدد وضع اللمسات النهائية لملتقى متخصص في مجال الإعلام تزامنا مع احتفالات البلاد بـ «الكويت عاصمة للشباب العربي» والذي تقيمه الوزارة خلال الفترة من 13 الى 15 الجاري بمشاركة شباب متميز وفاعل تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما من 18 دولة عربية لنقل وجهات نظرهم الى أصحاب القرار.

وأشار الى انه سيكون أرضية خصبة للمؤسسات الإعلامية الإلكترونية والورقية والتلفزيون للاستفادة منه وأن المشاركين سيصدرون وثيقة شبابية إعلامية سيتبناها اتحاد الصحافيين العرب وأيضا الإعلاميون العرب وجامعة الدول العربية.

وذكر ان الملتقى الإعلامي الذي يعد الاول من نوعه بالنسبة لحضور الشخصيات الاعلامية والشباب المؤثر في الوطن العربي والكويت سيخرج بالعديد من التوصيات، معربا عن شكره للشباب الكويتيين الذين قدموا وساعدوا وشاركوا في الاعداد لهذا الملتقى الذي يتيح الفرصة للشباب الكويتي والعربي المقيم على أرض الكويت للمشاركة والاستفادة منه.

وعن فتح وزارة التربية الباب لتقديم طلبات للمشروعات الصغيرة والاستثمار في المقاصف المدرسية بالتعاون مع «الشباب»، قال العرفج: هناك لجنة مشكلة قامت بدراسة هذا الموضوع منذ اكثر من عام وهو كان مقترحا من ضمن توصيات مؤتمر الكويت تسمع ايضا.

جمعية الكاريكاتير

من جانبه، قال رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية تحت التأسيس الزميل محمد ثلاب: ان المعرض يمتد على مدى أسبوعين تتخلله دورتان تدريبيتان لمدة يومين لفن البورتريه، اضافة الى بعض الفعاليات الاخرى بمشاركة 24 رساما للكاريكاتير من رواد الحركة الكاريكاتيرية في الكويت ومن الجيل الجديد أيضا.

وأشار الى ان ما يميز هذا المعرض هو مشاركة ضيف الشرف فنان الكاريكاتير العالمي علي فرزات، إضافة الى مشاركات متميزة من رواد فن الكاريكاتير في الكويت.

وعن سبب اختيار اسم المعرض #هاشتاق، قال: ان كل رسام سيبدي رأيه من خلال هاشتاق معين أو قضية معينة يطرح فيها رأيه، وذلك بهدف توصيل رسالته للمجتمع عبر فن الكاريكاتير.

وأكد ان الهدف من هذا المعرض هو الارتقاء بفن الكاريكاتير واثراء الساحة الفنية الكويتية، فضلا عن انه يعد فرصة لتبادل الخبرات وتنوع الألوان ومحاكاة للواقع الاجتماعي.

من جهة أخرى، ذكر نائب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية تحت التأسيس سامي الخرس: ان الهدف من اقامة المعرض نشر فن الكاريكاتير بطريقة جديدة في الكويت.

وأضاف: اننا خلال الفترة الماضية كنا نعمل في الصحف مقارنة بالفترة الحالية مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان هذه المعارض تساعد الفنان على الانتشار بشكل اسرع نتيجة المنافسة الشديدة في المواضيع الاجتماعية. ولفت الى ان الجيل القديم من فناني الكاريكاتير كان يشتهر من خلال الصحافة بشكل جيد مقارنة بالجيل الحالي منهم الذين ينتشرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل.

وأشار الخرس الى ان الهدف من إنشاء الجمعية هو إحياء هذا الفن وإبراز مهارات فناني الكاريكاتير، حيث ان على رسام الكاريكاتير ان يكون ماهرا في توصيل أفكاره اليومية للناس.

جسور التواصل

من جانبه، أعرب فنان الكاريكاتير السوري العالمي علي فرزات عن سعادته لاستضافته في هذا المعرض الذي شهد حضورا واسعا من قبل المهتمين، ما يؤكد ان فن الكاريكاتير قادر على بناء جسور من التواصل يستطيع استيعاب جميع المشاكل في العالم ويطرحها في لوحات فنية.

وأضاف انه لا توجد وسيلة اعلامية في العالم تخلو من الكاريكاتير لما له من تأثير في تفسير بعض القضايا التي تلامس الواقع المعيشي، فأصبح وجوده حاجة ملحة في كل وسائل الاعلام.

تبادل الخبرات

أما أمين الصندوق بجمعية الكاريكاتير الكويتية تحت التأسيس والمنسق للمعرض محمد المشموم، فقد أفاد بأن المعرض يمثل انطلاقة لفناني الكاريكاتير كونه يضم عددا كبيرا من الرسامين، بالاضافة الى اكثر من 53 لوحة فنية.

وأشار الى ان من أهداف المعرض تبادل الخبرات بين الفنانين، مشيرا الى ان الجمعية مثلت الكويت في بعض الملتقيات العالمية التي أقيمت في الرياض والقاهرة، مؤكدا انه بعد إشهار الجمعية سيزيد نشاطها في المشاركات بالملتقيات التي تعقد بالخارج.

من جهة أخرى، قالت الرئيس التنفيذي للقطاع الإداري بشركة الحمراء العقارية أبرار الحبيب: ان استضافة إدارة مجمع مركز الحمراء الفاخر لهذا المعرض لتشجيع هذا الفن الجميل من خلال تجمع شبابي ضم عددا من رسامين الكاريكاتير القدامى والشباب الذين يعملون في بعض الصحف المحلية.

وأعربت الحبيب عن سعادتها باستضافة هذا العدد من الرسامين في مركز الحمراء الفاخر، مشيرة الى انه ستتم إقامة العديد من الفعاليات التي تهم الشباب خلال الفترة المقبلة، مشيدة بدور وزارة الدولة لشؤون الشباب الفعال في الكويت منذ إنشائها فيما يخص دعم الشباب الكويتي في جميع المجالات.

معرض ناجح

من جهة أخرى، أفاد عضو جمعية الكاريكاتير الكويتية تحت التأسيس فنان الكاريكاتير عادل القلاف بأن المعرض يعتبر من المعارض الناجحة التي أقامتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مشيرا الى انه ضم اكبر عدد من رسامي الكاريكاتير في الكويت بهدف تجميع اكبر شريحة من محبي هذا الفن مع الرسامين، وكذلك التنسيق لإقامة دورات لتعليم هذا الفن الرائع.

وخلال المعرض قدم رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية تحت التأسيس محمد ثلاب درعا تكريمية لوزارة «الشباب»، وكذلك صورة لوكيل وزارة «الشباب» الشيخة الزين الصباح، حيث رسمها احد فناني الكاريكاتير بالجمعية وتسلمها المتحدث الرسمي للوزارة ومدير العلاقات العامة والاعلام ناصر العرفج.

كما قدم ثلاب درعا تكريمية لإدارة مجمع مركز الحمراء الفاخر تسلمته الرئيس التنفيذي للقطاع الاداري بشركة الحمراء العقارية ابرار الحبيب.