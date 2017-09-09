بيت الزكاة يوفر قسما خاصا لخدمة الشركات

استقبلت نائب المدير العام لشؤون الموارد والإعلام كوثر المسلم وفد جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية سالم العازمي، وكل من أمين السر محمد الكندري، وعضو مجلس الادارة حسين المطيري ورئيس قسم العلاقات العامة في الجمعية عبدالرزاق الكندري.

وشارك في استقبال الوفد من بيت الزكاة كل من مدير إدارة تنمية الموارد نايف الجيماز، ومراقب خدمات المتبرعين جاسم الشيخ ورئيس قسم خدمة الشركات أبرار الياسين بالإضافة إلى محاسب قسم خدمة الشركات علي العوضي.

ورحبت المسلم بوفد جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية الذي قدم شيك زكاة الجمعية ومقدارها 39.029 د.ك فقط تسعة وثلاثون ألفا وتسعة وعشرون دينارا، مثمنة تعاون الجمعية مع بيت الزكاة وثقتهم به.

من جانبها، توجهت رئيس قسم خدمة الشركات أبرار الياسين بشكرها الى ادارة الجمعية لثقتهم ببيت الزكاة، مشيرة إلى أن بيت الزكاة يوفر قسما خاصا لخدمة الشركات ويوفر محاسبين مختصين لحساب زكاة الشركات كما يمكن للشركات التواصل مع البيت في حال رغبتهم في الاحتفاظ بخصوصية حساباتهم وبدوره يقوم البيت بإرشادهم حول كيفية حساب الزكاة الخاصة بهم.

وبدورهم، أعرب ممثلو الجمعية عن فخرهم بالدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة وتطبيق فريضة الزكاة بالمجتمع، ودوره الفعال في إحداث التنمية المجتمعية، متمنين للبيت دوام التوفيق والسداد.

وفي الختام قدمت نائب المدير العام لشؤون الموارد والإعلام كوثر المسلم درعا تذكارية تقديرا لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وتوجهت بشكرها لإدارة الجمعية لالتزامها بتقديم الزكاة ودعمها للبيت مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع داعية الجمعيات التعاونية التي لم تقدم زكاتها لأن تحذو حذوها.