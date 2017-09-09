عادل الشنان

أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان الاجتماعات مع المستشار العالمي الكوري الجنوبي بخصوص مدينة جنوب سعد العبدالله متتابعة لضمان الوقوف أولا بأول على مخرجات العمل بالنسبة للدراسات الأولية (البيئية - المرورية - الاقتصادية - استعمالات الاراضي) حيث سيتبع ذلك تأسيس الشركة بعد بيان نتائج الدراسة الاقتصادية، مؤكدا ان المشروع سيقدم النماذج (الاستثمارية - التجارية) ووحدات البناء الخاضعة لقانون السكن المطبق على جميع مناطق ومدن الكويت بشكل عام، لافتا الى ان ما يميز المدينة الذكية على سبيل المثال لا الحصر عملية ادارة النفايات والاستعانة بالطاقات البديلة (الشمسية - الرياح) والمباني الصديقة للبيئة التي توفر استهلاك الكهرباء ما ينعكس إيجابا على توفير النفط الذي يعتبر مصدر دخل الدولة الاول، بالاضافة الى تقنية مراقبة شبكات البنية التحتية لمختلف الاستعمالات ومنها المياه والصرف الصحي بهدف الوصول الى الخلل مباشرة ودون اي تكلفة إضافية او عمليات حفر فضلا عن قنوات خاصة تسهل عمليات الوصول للخلل ان وجد مباشرة.

وقال المصدر ان العوائق بمختلف أنواعها تعتبر زائلة وفق جدول زمني محدد سلفا حيث تم تخصيص مواقع خاصة من قبل البلدية لمزرعة الدواجن وموقع سكراب البلدية وشركة تقطيع المعادن، بالاضافة الى ان العمل جار على تقطيع الإطارات التالفة ونقلها خارج الموقع بصورة يومية مما يعني ان الأمر مناط بفترة زمنية محددة ليتم الانتهاء من كل الإزالات، نافيا وجود عوائق من قبل خطوط الضغط المختلفة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.