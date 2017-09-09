شكّل المكتب الثقافي في العاصمة الأميركية واشنطن فريق طوارئ لمساعدة الطلبة الكويتيين بولاية جورجيا بعد إجلائهم من ولاية فلوريدا في المناطق التي قد تقع في مسار الإعصار (ايرما) خاصة في مدينتي (ميامي) و(تامبا).

وقالت رئيسة المكتب د.أسيل العوضي في تصريح ان حافلة من مدينة تامبا واربع حافلات من مدينة ميامي في فلوريدا غادرت متجهة الى ولاية جورجيا، حيث تم إجلاء أكثر من 100 طالب.

وأضافت ان «فريق طوارئ مكونا من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمكتب الثقافي سيتوجه الى جورجيا اذ سيتم الإعلان عن خطوط طوارئ جديدة فور وصوله للتواصل مع الطلبة».

وأكدت العوضي انه تم حجز غرف في الفنادق لإيواء الطلبة الكويتيين الذين تم إجلاؤهم وسيتم توفير جميع الإمكانات ومتابعة تطورات مسار الإعصار واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع هذه التطورات.

وناشدت العوضي جميع الطلبة الكويتيين الذين لا يزالون موجودين في فلوريدا او الذين غادروها التواصل الدائم مع مرشديهم الأكاديميين إما عن طريق المكتب الثقافي او خطوط الطوارئ لمعرفة أماكن وجودهم والتواصل معهم.

كما حثت جميع الطلبة على الاطلاع على بريدهم الإلكتروني باستمرار لمتابعة الإرشادات والتعليمات والتواصل مع المكتب الثقافي لتحديث أرقام هواتفهم.