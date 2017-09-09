آلاء خليفة

قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع بالاتحاد الوطني لطلبة مشاري الديحاني ان الهيئة التنفيذية تواصل استعداداتها من أجل تنظيم انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت للعام النقابي 2017/2018.

وأوضح الديحاني أنه تم عقد اجتماع مبدئي مع بعض ممثلي القوائم وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للعملية التنظيمية للانتخابات، وثمن لكل القوائم حرصهم على أن تخرج الانتخابات بالشكل اللائق والمظهر المشرف لطلبة جامعة الكويت.

وقال: اتفقنا خلال الاجتماع كذلك على تحديد مواعيد التسجيل للترشيح والتي ستبدأ من تاريخ الثلاثاء الموافق 12 الجاري وتنتهي الثلاثاء 19 الجاري على أن يكون لأي من المتقدمين للترشيح سحب طلب ترشحه في أي وقت خلال هذه الفترة، مؤكدا أنه لن يتم تسجيل أي مرشح على أي قائمة إلا في وجود مندوب الأصلية للقائمة وبإحضار صورة عن إثبات الهوية وصورة من الجدول الدراسي الخاص به.

وأضاف أن الهيئة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع القوائم المتنافسة وهدفنا الوحيد هو تحقيق صالح الحركة الطلابية والحفاظ على مكتسباتها والدفاع عن قضاياها، داعيا الجموع الطلابية بجامعة الكويت للمشاركة بإيجابية في الانتخابات والحرص على الحضور واختيار المرشح الذي يرونه مناسبا لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.