محمد راتب

أعلن أمين السر في جمعية حطين التعاونية علي القاسم طرح مجموعة من الأنشطة الاستثمارية من قبل الغير بناء على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في مركز الضاحية ق4 وسوق ق2.

وذكر في تصريح له أن المحلات تشمل 8 أنشطة، وهي بمساحات مختلفة تتضمن مرطبات وحلويات ومعجنات ومستلزمات رياضية ومطعم ومأكولات خفيفة في مركز الضاحية ق4، وأما صالون حلاقة للرجال وحلويات ومعجنات ومأكولات خفيفة فهذه الأنشطة في سوق ق2.

وأشار القاسم إلى انه يشترط في المتقدم أن يكون من أصحاب الاختصاص ولديه ترخيص تجاري وأن توضع العطاءات في الصندوق مباشرة ومنح الاولوية للمساهم عند تساوي الدعم، ويكون الاختيار لأعلى دعم مالي، بالإضافة إلى العديد من الشروط التي تم توضيحها في الإعلان الموحد لطرح الأنشطة للاستثمار من قبل الغير في الجمعيات التعاونية.

وبين القاسم أن اختيار هذه الانشطة ضمن شروط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأتي في إطار تقديم أرقى الخدمات لعموم المساهمين والمستهلكين، فهذه الأنشطة الاستثمارية يحتاج إليها الجميع بالإضافة إلى أنها مورد مهم ومحوري من موارد الجمعية التي تسهم في تقوية مركزها المالي.

وزاد: اننا حريصون على متابعة جميع الأنشطة والتأكد من عملها بالشكل الصحيح وتقديمها الخدمات المميزة لعملائها للحفاظ على السمعة التي حصلنا عليها من قبل روادنا والتي تجعلنا أمام مسؤوليات كبيرة في دعم هذه الاستثمارات من جهة، والتأكيد على توفير الخدمة المميزة من جهة أخرى.