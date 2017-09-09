واشنطن ـ أحمد عبدالله

قال الباحث في معهد بروكينغز والمتخصص في الشؤون العسكرية مايكل اوهانلون إن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لعب شخصيا دورا مهما في الحيلولة دون تدهور الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية الشقيقة إلى ما هو اسوأ مما حدث بالفعل.

وبسؤال اوهانلون عما اذا كان يعني بما هو أسوأ احتمالات الاشتباك العسكري رد قائلا:«من طبيعة هذا النوع من الأزمات ان يخرج عن سيطرة الجميع بما في ذلك أطراف الأزمة انفسهم.

يشبه الأمر الانزلاق على منحدر. ويمكن التكهن بالاتجاه ولكن لا يمكن التكهن بالنتائج. وما يعرفه الجميع ان سمو الأمير كان العنصر الأهم في منع الأمور من ان تسوء اكثر».

وقال بروس ريدل مساعد الرئيس أوباما السابق في شؤون مكافحة الإرهاب والمسؤول السابق في المخابرات المركزية: ان صاحب السمو يشارك الولايات المتحدة هدفها الاستراتيجي في تخليص الشرق الأوسط من سرطان الإرهاب.

وقال ريدل «هناك كما تعلمون دول تساعد جماعات إرهابية. وهم يجدون مبررات لذلك على نحو أو آخر. ونحن نتقاسم مع الحلفاء والأصدقاء معلومات دقيقة تتعلق بمن يقومون برعاية الإرهاب.

ومن الصعب على من يدعمون الإرهاب إقناعنا بانهم لا يفعلون لأننا نعرف ما يفعلون».

واضاف «نحن مصممون على إنهاء هذه الظاهرة الكريهة التي تسيء للإنسانية وتسيء للإسلام وتسيء للعرب. وسوف نفعل ما هو ضروري لانهائها. وسمو الأمير يشاطرنا هدفنا هذا كما قال مرارا وتكرارا.

وقال دينيس روس مدير مركز واشنطن لسياسة الشرق الأوسط ومستشار البيت الأبيض السابق لشؤون الخليج: ان زيارة سمو أمير الكويت لواشنطن حدث مهم بكل المقاييس. وشرح ذلك بقوله «آخر زيارات سمو الأمير لواشنطن كانت في عام 2013.

ولم تكن أوضاع المنطقة جيدة آنذاك ولكنها لم تتحسن كثيرا خلال السنوات الأربعة التي انقضت منذ ذلك الوقت. وبطبيعة الحال فان الكويت تدرك بعمق طبيعة الخطر الذي يهدد دول الخليج فقد سبق ان دفعت ثمنا باهظا عام 1991.