أعلن وزير الأوقاف ووزير الدولة للشؤون البلدية محمد الجبري أمس عن تخصيص 1.5 مليون دولار مساعدات عاجلة لإغاثة الأقلية المسلمة «الروهينغا» في ميانمار.

وقال الجبري في تصريح لـ «كونا»: إن تلك المساعدات تهدف إلى العمل على تخفيف معاناة المسلمين في ميانمار ومساعدتهم على

مواجهة الظروف القاسية التي يمرون بها.

وأوضح ان الأمانة العامة للأوقاف قدمت مليون دولار، فيما قدم بيت الزكاة نصف مليون دولار لتسيير قوافل متتابعة بالتعاون مع الهيئات المعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية لتقديم مساعدات عبارة عن طرود غذائية وملابس وخيم للاجئين على حدود ميانمار مع بنغلاديش.

ودعا الجبري المحسنين من أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة إلى التبرع لإغاثة إخوانهم المسلمين في ماينمار، كما هي عادة أهل الكويت في تقديم يد العون لكل محتاج.