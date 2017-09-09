أعرب تجمع "المسار المستقل" في بيان له بخصوص الأزمة الخليجية الحالية عن قلقه العميق من جراء استمرار هذه الأزمة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ، والتي مازالت تراوح مكانها حتى الآن .



كما اعرب " المسار المستقل" عن تقديره العميق لجهود الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، والتي تلقى التقدير والاحترام من الأطراف كافة ومن العالم اجمع .



وثمن "المسار المستقل" في بيانه الجهود الكبيرة والمستمرة التي يبذلها حكيم الأمة الشيخ صباح الأحمد ، الساعية لرأب الصدع العربي والأزمة الراهنة التي تهدد ليس فقط منطقة الخليج كلها بل والعالم العربي والإسلامي أيضا ، ويمثل استمرارها تهديداً للسلم والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الملتهبة حالياً .



وتمنى "المسار" في بيانه التوفيق لهذه الجهود التي يبذلها صاحب السمو كونها هي الوساطة الوحيدة المقبولة من كافة أطراف الأزمة معرباً عن الأمل في سرعة تجاوزها والخروج منها بأسرع وقت .

كما يتمنى على الاعلام الخليجي والعربي ان يتحلى بروح المسئوليه ويساهم بدعم" الوفاق" بدلاً من أن يكون "معول هدم " لكل الجهود المبذوله لرأب الصدع ، فالقضيه لا يوجد بها ربح أو خساره ، فكل الأطراف متضرره ، حفظ الله خليجنا وأمتنا العربية من كل مكروه.