أعرب تجمع «المسار المستقل» في بيان له حول الأزمة الخليجية الحالية عن قلقه العميق جراء استمرار هذه الأزمة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، والتي ما زالت تراوح مكانها حتى الآن.

كما اعرب «المسار المستقل» عن تقديره العميق لجهود الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والتي تلقى التقدير والاحترام من الأطراف كافة ومن العالم اجمع.

وثمن في بيانه الجهود الكبيرة والمستمرة التي يبذلها حكيم الأمة الشيخ صباح الأحمد، الساعية لرأب الصدع العربي والأزمة الراهنة التي تهدد ليس فقط منطقة الخليج كلها بل والعالم العربي والإسلامي أيضا، ويمثل استمرارها تهديدا للسلم والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الملتهبة حاليا.

وتمنى «المسار» في بيانه التوفيق لهذه الجهود التي يبذلها صاحب السمو كونها هي الوساطة الوحيدة المقبولة من جميع أطراف الأزمة، معربا عن الأمل في سرعة تجاوزها والخروج منها بأسرع وقت.

كما تمنى على الإعلام الخليجي والعربي ان يتحلى بروح المسؤولية ويساهم في دعم الوفاق بدلا من أن يكون «معول هدم» لكل الجهود المبذولة لرأب الصدع، فالقضية لا يوجد بها ربح أو خساره، فكل الأطراف متضررة.