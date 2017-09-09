التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم الجمعة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية الأمير خالد بن سلمان آل سعود.



ويأتي اللقاء في إطار زيارة الشيخ صباح الخالد إلى واشنطن للمشاركة في الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.



وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية سالم عبدالله الجابر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح.