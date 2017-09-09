كشف إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن إنجازات إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية لفرع بلدية محافظه الجهراء لشهر أغسطس حيث تم الكشف على 707 محلات وتحرير128 مخالفة أغذية واعلانات.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعه الخدمات البلدية، بالوكالة عبدالله الشمري، عن إحصائية الإدارة لشهر أغسطس اشتملت الكشف على (707) محلات وتحرير 128 مخالفة أغذية واعلانات واتلاف14777 كجم من المواد الغذائية وإزالة 181 إعلان مخالفة بالشوارع والميادين وإرسال 170 عينة إلى مختبر الصحة للفحص.



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.