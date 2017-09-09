عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المكتب الصحي بواشنطن، د.علي العنزي، عن نجاح خطة الإخلاء لأكثر من 40 مريضا كانوا يتعالجون في 6 مستشفيات في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأشار إلى أن هناك 4 أطفال مرضى فقط في مستشفى ميامي للأطفال ، أوصت إدارة المستشفى بعدم نقلهم لسلامتهم بالدرجة الأولى لطبيعته حالاتهم المرضية ، منوها بأن المستشفى أفادت بوجود ملاجئ مجهزه وخطط طوارئ مجربه للتعامل مع الأعاصير، علما أن السفر بالسيارات لمده ساعات وفِي ظل تعذر الإسعاف الجوي قد يؤثر سلبيا على الحالة المرضية الدقيقة للأطفال، علما بأنه قد سمح لذوي الأطفال ومرافقيهم بالبقاء بالمستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب قد تواصل عبر شبكه تواصل بالرسائل النصية والواتس والمكالمات مع جميع المرضي للتوجيه والتتبع والرد على استفساراتهم مباشره. وقد تم توفير باصات وحجز فنادق على الطريق للوصول إلى ولايه الاباما مسيسيبي مرورا بولايه جورجيا بعيدا عن نطاق الخطر المتوقع للإعصار .

وبناء على توجيهات وزير الصحة د جمال الحربي والتفويض بمزيد من الصلاحيات وتوفير الإمكانيات للمكتب ، فإن هناك متابعه على مدار 24 ساعه طيلة الأسبوع مع عموم المرضى خاصه أولئك الذين لم تسمح حالتهم المرضية بنقلهم.