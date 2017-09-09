انتهى بيت الزكاة من حملته "خلهم يرمضون ويانا" في الإفراج وإسقاط الأحكام عن 918 سجيناً ومطلوباً للضبط والإحضار من المواطنين والمواطنات على ذمة القضايا المدنية، والتي أطلقها البيت اعتباراً من أوائل شهر مايو المنصرم.

وقال وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة، محمد الجبري، إن عدد الحالات المفرج عنها تكفل بيت الزكاة بسداد مديونياتهم بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت (1172403 د.ك ) مليون ومئة واثنان وسبعون ألف وأربعمئة وثلاثة دنانير كويتية.

وأضاف الجبري إن الحملة لاقت استحسانا كبيراً من المحسنين وتفاعل معها أهل الكويت الكرام المعروف عنهم حبهم لفعل الخير ونجدة كل صاحب حاجة، فاستطاعت أن تستقطب عدداً كبيراً من المحسنين الكرام بفضل الدور الحيوي الذي قام به مسؤولي وموظفي بيت الزكاة في الدعوة إلى دعم هذه الحملة.

وبين الجبري أن الأولوية في سداد المديونيات وإسقاط الأحكام الصادرة ضد المفرج عنهم كانت للأمهات والنساء، وأصحاب القضايا المدنية والأحوال الشخصية كقضايا النفقة وما في حكمها، ثم القضايا المالية الأخرى.

وأوضح أن الحملة جاءت بفضل التعاون بين بيت الزكاة وعدد من مؤسسات الدولة على رأسها الأمانة العامة للأوقاف وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل، مشيداً بجهود العاملين في حملة "خلهم يرمضون ويانا" المبذولة في سرعة الاجراءات لإسقاط الأحكام عن الحالات المفرج عنها والتي انعمت بقضاء شهر رمضان المبارك بين اسرهم، ومشاركتهم أجواء رمضان الإيمانية وفرحة عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن الحملة هدفها الأساسي دعم استقرار كيان الأسرة الكويتية لممارسة دورها الفعال في بناء المجتمع وتنميته بالإفراج عن أرباب هذه الأسر المحبوسين على ذمة قضايا مالية وتأصيل الدور الحيوي والريادي لبيت الزكاة محلياً في تحقيق التنمية المجتمعية ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة ، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ التكافل بين شرائح المجتمع ودعم القضايا الاجتماعية، وتفعيل المسئولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الخاصة لخدمة المجتمع المحلي، وتأصيل الشراكة والتعاون بين مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة لخدمة المواطنين.

وختاماً، أعرب الجبري عن شكره لكل من ساهم وعمل في هذه الحملة الطيبة، وأثنى على جهود المحسنين في الكويت لحرصهم الشديد على دعم الخير الذي توارثوه عن الآباء والأجداد في مد يد العون لكل محتاج، كما أعرب عن خالص شكره للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين لتوجيهاتهما السديدة لخدمة المواطنين.