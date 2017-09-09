هنأت جمعية المعلمين الكويتية الأسرة التربوية بشكل عام ، وأهل الميدان من معلمين ومعلمات وإدارات مدرسية وموجهين وموجهات بشكل خاص، بمناسبة بدء أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد ، واستكمال انتظام 66156 معلما ومعلمة في مدارسهم بجميع المراحل التعليمية، مجددة تقديرها واعتزازها الكبيرين بدورهم ورسالتهم بصفتهم حملة راية العلم والمستقبل للوطن ، وثقتها الكاملة في حرصكم الكامل على الجدية والالتزام وبذل قصارى الجهد كما العهد بهم من أجل أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه، وفي تحمل مسؤولياتهم الجسام في تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمنه واستقراره واضعين في الاعتبار الأول التوجيهات الأبوية لقائد الركب سمو أمير البلاد في العمل على تحصين الشباب من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف ، وغرس تعاليم ديننا الإسلامي السمحاء والمعاني والاخلاق النبيلة والوطنية الأصيلة والوفاء والولاء وعمق الانتماء في نفوسهم للحفاظ على ثوابت وطننا العزيز وبما أنعم الله عليه من نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار .

وأبدت الجمعية تفاؤلها للعام الجديد عقب الإنجاز الكبير الذي الجمعية بدعم من أعضاء مجلس الأمة ، ووزير التربية د . محمد الفارس ، في إقرار التعديلات على بعض أحكام القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين ، وصدور القانون رقم 86 لسنة 2017 بإقرار هذه التعديلات، كما أبدت تفاؤلها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الوزارة خلال فترة إجازة الصيف، ومن أبرزها تثبيت مناصب مديري المناطق التعليمية بالأصالة، واعتماد مديري الشؤون التعليمية لكافة المناطق التعليمية ،وتسكين بعض الوظائف القيادية والإشرافية والتواجيه ، والمضي قدما في صرف مستحقات الأعمال الممتازة، والنظر باهتمام للتظلمات المرفوعة في شأنها ، والمضي قدما في تطبيق قرار الإحالة إلى التقاعد لمن أمضى في الخدمة 34 عاما ، إلى جانب استكمال الاحتياجات من الهيئات التعليمية ، واستكمال استعدادات العام الدراسي الجديد . مجددة ثقتها بحرص الوزارة وقياداتها في استكمال أعمال الصيانة بالمدارس , وتوفير كافة الامكانات والاحتياجات للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات وعدم تحميلهم الأعباء الإضافية والاستفادة من كافة المنعطفات والتجارب السابقة ، ومعالجة السلبيات والمعوقات أولا بأول ، وبما يساهم في تأمين أجواء الاستقرار اللازمة والمناسبة لخطط واستعدادات العام الدراسي وسد كافة جوانب النقص والتركيز على بلورة الخطط القادرة على مواجهة كافة الاحتمالات الطارئة .



وجددت الجمعية في بيانها وقوفها الكامل مع الأسرة التربوية وجنود الميدان لتحقيق مطالبهم المشروعة ولتأمين الأجواء التربوية المناسبة لهم.