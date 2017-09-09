عبدالعزيز الفضلي

اكد رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس جمعية الكشافة الكويتية، د.عبدالله الطريجي، دعم دولة الكويت اللامحدود لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير لهم كافة الخدمات الحياتية، مشددا على انهم "شريحة غالية على قلوبنا ونعمل على تسهيل أمورهم".



جاء ذلك في تصريح أدلى به الطريجي للصحافيين، صباح اليوم، خلال افتتاحه فعاليات "الملتقى التطبيقي للصم في الحركة الكشفية" والذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية على مدى أسبوع بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الكشفية العربية.



وأشار إلى أن الكويت ترحب باستضافة هذا العدد الكبير المشارك في هذا الملتقى من قبل الدول العربية الشقيقة، مثمنا دور المنظمة الكشفية العربية على دعمها لجمعية الكشافة لإقامة مثل هذه الملتقيات الهادفة .



وتمنى الطريجي أن يخرج الملتقى بعدد من المقترحات والتوصيات والتي سنرفعها إلى المسؤولين بدولة الكويت والمنظمة الكشفية العربية وأيضا للدول الأخرى وذلك لاستمرار دعم أبنائنا وإخواننا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .