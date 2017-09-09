الفضلي: الرسائل تصل من داخل وخارج الكويت منذ إطلاقه عند التاسعة صباحاً.. وهي مليئة بالحب والوفاء للقائد الإنساني

الموقع شهد اقبالاً كبيراً من شخصيات وجمعيات خيرية محلية وعربية وإسلامية وعالمية

دشنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، صباح اليوم، موقعها الإكتروني "عيالك يهنونك" لإرسال رسائل التهنئة لصاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني وتتويج دولة الكويت مركزاً إنسانياً.

وأعلن المنسق الإعلامي لمبادرة "عيالك يهنونك"، خليفة الفضلي، عن استقبال الموقع الإلكتروني المخصص من قبل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لألاف الرسائل من داخل وخارج دولة الكويت لتهنئة سمو الأمير منذ إطلاقه في الساعة التاسعة من صباح اليوم، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني سيستمر في استقبال الرسائل حتى العاشرة من مساء اليوم، لافتا إلى الرسائل المتدفقة كانت مليئة بالحب والوفاء والشكر للقائد الإنساني ودوره البارز في العمل الخيري ودور دولة الكويت في العمل الخيري والإنساني.

وقال الفضلي في تصريح صحافي، إن "رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار بالديوان الأميري والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق كان من أول المهنئين في رسالة دونها في الموقع الإكتروني مهنئاً ومشيداً بدور سمو الأمير في قيادة الكويت لتصبح واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم، ومركزاً إنسانياً عالمياً".

وأضاف الفضلي أن "موقع استقبال الرسائل الإلكترونية شهد أقبالاً كبيراً من الشخصيات المحلية والخارجية المهنئة كذلك الجمعيات واللجان الخيرية والإنسانية المحلية والعربية والإسلامية والعالمية، مشيدة بدور سموه ودولة الكويت بالعمل الخيري والإنساني.



وذكّر الفضلي برابط الموقع الإلكتروني المخصص لرسائل التهنئة وهو:

http://hl.iico.org مؤكدا أنه سيكون متاحاً للجميع من خلال أجهزة الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر ، وعملية الدخول وتسجيل الرسائل مبسطة للجميع.