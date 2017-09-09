عادل الشنان

انتهت إحصائية إدارة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن شهر أغسطس الماضي إلى استقبال 569 طلبا إسكانيا جديدا وتخصيص 1782 طلب رعاية سكنية على مشروعاتها الجديدة، وفتح 75 ملف بيت شعبي في إدارة المساكن المؤجرة، بالإضافة إلى قيام قسم المتابعة بعمل 138 كتاب تقسيط مديونية، وقيام قسم الاستقبال بإصدار 401 شهادة لمن يهمه الأمر موجه إلى بنك الائتمان الكويتي.

وكشفت الإحصائية عن أن العدد الإجمالي هو 21 ألفا و827 لمختلف أنواع المعاملات التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي إذا ما تم احتساب استقبال استفسار 2909 مواطنين وتوزيع 84 عقد انتفاع و63 أجراء تبادل وتنازل بالإضافة إلى 1322 معاملة بدل ايجار و30 معاملة استكمال نواقص وتابعة 195 استفسار و 48 التماسا لدى نواب المدير والرد الآلي على 1419 استفسارا استقبلها مركز خدمة العملاء.