أعلن وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني اليوم السبت الكشف عن مقبرة فرعونية جديدة مازالت رسومها محتفظة برونقها وألوانها بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد.

واوضح العناني خلال مؤتمر صحفي أن صاحب المقبرة التي ترجع لعصر الأسرة ال18 يدعى (أمنمحات) وكان يعمل صائغا للحلي الذهبية للأسرة الحاكمة مشيرا الى ان القطع الأثرية المكتشفة بالمقبرة من حلي وقناع جنائزي وتماثيل (الأوشابتي)- التي على هيئة مومياء- مازالت محتفظة بكامل هيئتها.

واشار كذلك الى اكتشاف مجموعة من المومياوات التي تعود للأسرتين ال20 وال21 مبينا أن بعثة ألمانية كانت قد اكتشفت بوابة المقبرة بالجبل الغربي بمدينة (القرنة) بمحافظة الأقصر فيما استكملت بعثة مصرية العمل .