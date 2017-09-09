اعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش اليوم السبت ان وزارة الداخلية اتخذت جميع الاستعدادات والإجراءات الأمنية والمرورية التوعوية لبدء العام الدراسي الجديد.



وقال العميد عادل الحشاش في بيان صحفي إن الوزارة لديها خطة أمنية ومرورية شاملة تهدف إلى توفير الأمان بالطرق والشوارع الداخلية والسريعة وعند المدارس وتسهيل حركة المرور في كل المحافظات.



وقال الحشاش ان وزارة الداخلية اطلقت الحملات الإعلامية لتوعية وإرشاد الطلبة والسائقين والمشاة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد تحت شعار (عيالنا بعيونا) ولدعم جهود القيادة الآمنة على الطريق وتحقيق السلامة لأبنائنا الطلبة.



واكد أن الحملات تتضمن تنمية الوعي المروري لدي المواطنين والمقيمين والطلبة للقيام بواجبهم للحد من الازدحامات المرورية والمشاركة في تحقيق الأمن دعما لجهود وزارة الداخلية.



واضاف الحشاش أن الحملات ستركز كذلك على أهمية التعاون مع أجهزة الأمن والمرور لتحقيق السلامة للطلبة والحد من الحوادث وتعريف بالاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة بدء العام الدراسي الجديد.



وافاد بأنه تم إعداد برنامج لزيارة مدارس وزارة التربية لإلقاء المحاضرات والندوات التوعوية على مدار العام الدراسي تركز على ضرورة احترام قانون وآداب المرور والتقييد بتعليمات وإرشادات رجال المرور منوها إلى أن ولي الأمر هو قدوة أبنائه في التزامه بالقانون.



وقال ان الحملات ستستمر طوال العام الدراسي وعلى جميع المستويات الدراسية بدءا من الروضة وحتى المرحلة الثانوية حيث إنها في كل مرحلة ترتكز على عدة محاور رئيسية تؤكد على القيادة الآمنة والعمل على الحد من الحوادث المرورية على الطريق.



وأشاد الحشاش بالتعاون المثمر والبناء مع الأجهزة المعنية في وزارة التربية والتي تسهم بشكل ملحوظ في تحقيق الأهداف المرجوة من الحملات الإعلامية من خلال الزيارات للمراحل الدراسية المختلفة.



واشار إلى ان بدء العام الدراسي سيلقي مزيدا من المسؤوليات على الأجهزة الأمنية والمرورية الأمر الذي يتطلب استعدادات خاصة وتعاون الجميع مع تلك الجهود المتواصلة ومتابعة رسائل التوعية التي تبثها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عبر مختلف وسائل الإعلام .