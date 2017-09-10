محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم التعاونية (أم الهيمان) عيد فالح العازمي عن انتهاء الجمعية من خطة عيد الأضحى المبارك بنجاح غير مسبوق هذا العام، حيث قدمت مجموعة متميزة من الخدمات الاجتماعية بمناسبة العيد بشكل مختلف ومتميز عن السنوات السابقة، حيث قمنا بتوفير منطقة ألعاب أطفال متكاملة مقسمة إلى قسمين، أحدهما للبنين والآخر للبنات مزودة بمختلف الألعاب الحركية والمائية والكهربائية في أجواء ترفيهية مرحة أول وثاني وثالث أيام العيد.

وزاد أن مجلس الإدارة حرص على توفير خدمة الضيافة بجميع مساجد المنطقة التي تقام فيها صلاة العيد حيث وفرنا منطقة مجهزة لاستقبال المصلين تم تزويدها بما يلزم من فرش وكراسي ومشروبات دافئة ومياه وعصائر عن طريق فريق عمل متخصص، كما قدمت الجمعية لمساهميها خدمة صرف العيادي بمقر الإدارة قبل العيد بأيام.

وأضاف انه وللمرة الأولى هذا العام يقام المسلخ المؤقت بشكل مختلف، حيث تم توفير قاعة مكيفة بأماكن الذبح لحماية المضحين والقائمين على المسلخ من حرارة الجو الشديدة بالإضافة إلى توفير خيمة مكيفة كبيرة للاستقبال، بالتعاون مع بلدية الأحمدي وهيئة الغذاء وتغذية المجتمع ومسلخ الظهر.

وعلى صعيد آخر، أعلن العازمي انطلاق خدمة «تطبيق جمعية علي صباح السالم» على الهواتف الذكية والتي تمكن المساهمين من التعرف على أرباحهم ومتابعة أخبار الجمعية أولا بأول والكشف عن أسعار السلع الخاصة بالجمعية وتلقي الرسائل الخاصة بالخدمات والمهرجانات التي تنظمها الجمعية بصفة دورية والتواصل مع إدارة الجمعية من خلال تقديم الاقتراحات أو الشكاوى.

وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أشار إلى عزم الجمعية إقامة حفل تكريم للطلبة والطالبات المتفوقين، وسيبدأ التسجيل خلال الشهر الجاري.

ومن الناحية الإنشائية، بشر العازمي المساهمين وأهالي المنطقة بأنه تم الانتهاء من جميع الموافقات اللازمة لنقل موقع صالة الأفراح، وتم تسلم الموقع الجديد بعد التأكد من خلوه من أي معوقات بالتنسيق مع جميع الوزارات، وسيتم البدء في تنفيذ المشروع قريبا، موضحا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الشباب لافتتاح مركز الشباب بالضاحية وتقديم الدعم على بعض الأنشطة لخدمة شباب المنطقة.