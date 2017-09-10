محمد راتب

أعلن المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية د.حسين الحمادي انطلاق مهرجان القرطاسية والعودة إلى المدارس بتشكيلة واسعة ومتنوعة وبأسعار تنافسية تصل إلى البيع بسعر التكلفة، مشيرا إلى انه تم التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في توريد المستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية، مبينا ان المهرجان مستمر لغاية نهاية الشهر الجاري.



وأوضح خلال افتتاحه مهرجان القرطاسية والعودة للمدارس في ميزانين سوق الصليبخات بحضور المدير العام حسين الحريجي ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية طلال الخرينج أن جميع المستلزمات المدرسية المشمولة في المهرجان عليها «باركود» أي لا يتم بيع أي صنف إلا آليا، موضحا انه تم التشديد مع الشركات خلال الاجتماع معهم على توفير المنتجات ذات الجودة العالية والمناسبة.



وأضاف انه تمت مراعاة خصوصية المجتمع الكويتي في المستلزمات المدرسية من شنط وحقائب وأدوات مكتبية بحيث لا تكون عليها صور خادشة للحياء بالإضافة الى ان السلع المشمولة في المهرجان تشمل جميع المراحل الدراسية من الابتدائية لغاية المرحلة الجامعية. وأشاد الحمادي بالإدارة التنفيذية على ما قاموا به من تنظيم والتفاوض مع أكثر من 12 شركة مساهمة في مهرجان القرطاسية والمستلزمات المدرسية، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت السارة من الناحية الخدماتية والاستهلاكية.