حذر رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس من العواقب الوخيمة المترتبة على تطبيق الخدمة المدنية للقرار الخاص بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في الجهات الحكومية والمزمع تنفيذه في الأول من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن القرار سيقلل من إنتاجية العاملين في الدولة الذين يربو عددهم عن الـ 370 ألف موظف كما سيربك سير العمل خاصة في الجهات الحكومية المكتظة بالموظفين والمراجعين.



وطالب البسيس في تصريح صحافي بضرورة إلغاء هذا القرار أو تأجيل تطبيقه إلى وقت لاحق حتى تتم دراسته دراسة مستفيضة من قبل كافة الجهات المعنية بمن فيها ممثلو الحركة النقابية العمالية الذين يمثلون العاملين في الدولة طبقا للدستور والقانون، مؤكدا ان صانع هذا القرار أخطأ عندما اختزل ضبط وانضباط سير العمل في تطبيق نظام البصمة على الجميع متناسيا أن هناك آلافا من الموظفين ممن تتسم طبيعة عملهم بالحركة والتنقل من موقع لآخر وان نظام البصمة سيكون معوقا أساسيا لهم وسيصبح شغلهم الشاغل التبصيم في بداية ونهاية الدوام لتجنب الجزاءات والخصومات من الراتب بصفة شهرية.

وقال البسيس إن ديوان الخدمة المدنية كجهة تنفيذية من المفترض أن يصنع القرارات التي تصب في صالح العمل والعمال الا ان هذا القرار الخاص بتطبيق البصمة معيب ويحتاج الى مراجعة لتجنب آثاره «الكارثية» على أداء وإنتاجية الموظفين بشكل عام وعلى من أمضوا في وظائفهم 25 عاما تلك الخبرات الوطنية التي يجب المحافظة عليها وعدم التفريط فيها.