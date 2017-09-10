سموه أرسى الوسطية في الكويت ودعا العالم إلى اتخاذها منهج حياة

أعرب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق د.عادل الفلاح عن بالغ تهانيه الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتقليد سموه ارفع وسام عالمي قائدا للعمل الإنساني العالمي واختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني.

وقال الفلاح في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان استحقاق صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لهذا اللقب جاء بجدارة لممارسة العمل الخيري وعناية ورعاية سموه للعمل الخيري والإنساني.

واعتبر الفلاح ان تكريم صاحب السمو ليس بالكثير، فمثل هذه المشاركات الدولية والعالمية معروفة عن صاحب السمو ونأمل ان ينعكس ذلك على مناهجنا وإعلامنا وسماتنا الشخصية لتتشرب الأجيال هذا المعنى الإنساني السامي.

وتابع قائلا: واذا كان هذا الامر مفخرة شهد بها العالم فهي مفخرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فنحن بهذه الاعمال الانسانية احوج اليها من المحتاجين لان هذا العمل الإنساني هو الحصن الالهي والذخيرة الربانية التي تحمي الكويت وتصد 70 بابا من الشرور كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الفلاح: فلنحافظ عليها وننميها اكثر وأكثر، وخاصة في مثل هذه الظروف المعاصرة المضطربة اقليميا وعالميا، فخير ما يحمينا هذه الاعمال الانسانية بعد توفيق الله.

وشدد الفلاح على أهمية ان تكون لنا مراجعة في التعامل مع العمالة الهامشية التي تعيش على ارضنا الحبيبة الكويت وما يتعرض له البعض من اجحاف وظلم، داعيا الى ضرورة تطبيق القوانين وفرض الرقابة لحمايتهم من الذين لا يرعون الجوانب الإنسانية.

وأعاد الفلاح التهنئة الى صاحب السمو بالقول: فهنيئا يا صاحب السمو هذه المنزلة الإنسانية وهنيئا مساعيك الخيرية والإصلاحية بين الأشقاء وغيرهم، فقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان إصلاح ذات البين اجره اعظم من اجر الصائم القائم.

واختتم الفلاح تصريحه قائلا: هنيئا لك يا صاحب السمو حين أرسيت الوسطية في الكويت ودعوت العالم اجمع من منبر الامم المتحدة الى اتخاذ الوسطية منهج حياة بين العدل والاعتدال وقبول الآخر والتعايش السلمي مع الجميع، جعلها الله نورا لك في حياتك ورفعا لدرجاتك في الجنان ان شاء الله.