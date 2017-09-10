هنأ رئيس جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين د.رمضان طنبورة باسمه وباسم الشعب الفلسطيني صاحب السمو الاميرالشيخ صباح الأحمد بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تكريم سموه المستحق قائدا للعمل الإنساني، واعلان الكويت مركزا للعمل الإنساني.

وقال طنبورة إن تكريم صاحب السمو الاميرالشيخ صباح الأحمد ومنح سموه لقب «قائد للعمل الانساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الانساني» من قبل منظمة الأمم المتحدة يعتبر انجازا كويتيا دوليا عظيما، ويمثل اعترافا مشرفا وشهادة حضارية وتاريخية للكويت ولقائدها سمو الأمير الشيخ صباح جابر وشعبها ووساما لكل عربي ومسلم.

وأشاد طنبورة بالجهود التي تبذلها الكويت في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومؤسساته الخيرية، مؤكدا أن فلسطين تعتز وتفخر بما حققته الكويت من تقدم ورقي حضاري في الميادين التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعمرانية.

وابتهل طنبورة الى الله ان يحفظ الكويت من كل شر ويديم عليها نعمة الامن والامان ويمتع صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بالصحة والعافية من اجل ان تستمر مسيرة العطاء الانساني التي اكسبت الكويت احترام جميع شعوب ودول العالم.