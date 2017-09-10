أشاد مدير عام جمعية النجاة الخيرية بالإنابة د. جابر الوندة بتفاعل ودعم أهل الكويت الخيرين للعمل الخيري والإنساني الكويتي بشكل عام وللمشاريع الخيرية الرائدة التي تنفذها جمعية النجاة داخل وخارج الكويت على وجه الخصوص.

وأكد أن الكويت غدت رائدة في صناعة العمل الخيري والإنساني، وأن الإنجازات التي يحققها العمل الخيري واجهة مشرفة للكويت تستحق أن يتم إبرازها على الصعيد الدولي.

وتزامنا مع ذكرى حصول الكويت على لقب «مركز العمل الإنساني» وحصول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على لقب «القائد الإنساني» من الأمم المتحدة الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، تقدم الوندة بالتهنئة للكويت أميرا وحكومة وشعبا، مؤكدا ان المجتمع الكويتي ومؤسساته لا يمكن أن يفرطوا في هذه المسميات، على العكس سنسعى الى الحفاظ عليها بتقديم المزيد من النجاحات في العمل الخيري الإنساني الكويتي.



وأوضح أن ما تقوم به النجاة الخيرية في الكويت من عمل إنساني وصحي ودعوي وتعليمي هو عمل خيري شامل، ففي مجال تقديم المساعدات للمحتاجين تنشط لجان الزكاة التابعة للجمعية والمنتشرة بمناطق مختلفة في الكويت في تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والأيتام والعجزة والضعفاء، وتقديم الدواء والعلاج المجاني، وإقامة المخيمات الطبية بواسطة العيادات المتنقلة.

وختم الوندة بقوله ان الجمعية تقوم على المستوى الخارجي بتنفيذ مشاريع الإغاثة للمنكوبين، وتنفيذ المشاريع الخيرية المتمثلة في بناء المساجد وحفر الآبار وبناء دور الأيتام والمراكز الطبية والمراكز الإسلامية وكفالة الدعاة وكفالة ورعاية طلبة العلم، متمنيا أن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة العمل الخيري والإنساني الذي هو بمنزلة سور واقٍ للبلاد والعباد.