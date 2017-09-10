تزامنا مع الألقاب الإنسانية التي حصلت عليها الكويت وأميرها في العمل الخيري والإنساني التي تصادف 9 سبتمبر، أشاد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي بالمعاملة الإنسانية التي يجدها غير المسلمين والجاليات المسلمة من المجتمع الكويتي بكل فئاته، مؤكدا أن اللجنة حققت إنجازات عظيمة في مجال الدعوة ونشر الدين الحق بفضل الله تعالى ثم بهذه المعاملة الإنسانية، فالعطاء المستمر والتميز الدائم في تعريف غير المسلمين بالإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وإبراز سمة وأخلاقيات المجتمع لهم.

ولفت العوضي إلى أهم ما حققته اللجنة من إنجازات هو وصول عدد المسلمين الجدد الى أكثر من 77 ألف مسلم جديد «رجال ونساء» من جاليات مختلفة دخلوا في الإسلام منذ عام 1978، في حين ان رمضان هذا العام وصل عدد المسلمين الجدد إلى 715 مهتديا ومهتدية، وهذا من فضل الله تعالى، وهو إنجاز كبير سواء بالنسبة للجنة أو على المستوى الخليجي.

وبيّن العوضي: ان الحملة الدعوية «تسلم ايدك» حملة ناجحة للعام الثاني ومستمرة بإذن الله تعالى، لافتا الى حصر بعض الأسباب التي تؤدي الى طريق الهداية والرغبة في الإسلام فوجدنا أكثر من يدخلون الإسلام بالمعاملة الإنسانية، وهذه هي سمة المجتمع الكويتي، وأيضا وفق ما يصدر من المسلمين الجدد أنفسهم.

وأوضح العوضي أن الدعوة الإسلامية دعوة ربانية، وصالحة على مر العصور، مبينا أن من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية هو الإخلاص والتواضع ولين الخطاب متسلحا بالحكمة وكثرة المواعظ الحسنة، مؤكدا ان المجتمع ومعاملته الانسانية من حوله يساعد الداعية على تحقيق هدفه، لاسيما في هذا العصر، وتقدم العوضي بأطيب التمنيات للكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى المسميات الإنسانية في هذه الأيام، سائلا الله تعالى ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.