أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية أحمد الجاسر بالجهود الإنسانية والإغاثية الكويتية نحو الفقراء والمحتاجين واللاجئين والأيتام في مختلف دول العالم، وقال انها ساهمت بحد كبير في التخفيف من معاناة هؤلاء الضعفاء، والتي يلمسها عن قرب القاصي والداني.



جاء ذلك في تصريحه بمناسبة ذكرى المسميات الإنسانية التي حصدتها الكويت التي توافق 9 سبتمبر من كل عام، وعلى اثر ذلك تقدم الجاسر بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لذكرى حصوله على لقب قائد العمل الإنساني وحصول الكويت على لقب مركز العمل الإنساني من الأمم المتحدة، معبرا عن عظيم شكره وامتنانه للشعب الكويتي عامة، مؤكدا انه لفخر واعتزاز لكل مواطن في الداخل والخارج أن تحصد الكويت هذه المسميات وستبقى دائما عالقة في الأذهان.

وقال الجاسر ان ما قامت به الكويت من تقديم مساعدات عاجلة يعد بلسما للجروح الدامية للفقراء واللاجئين والمنكوبين في مختلف دول العالم من جراء ما يلحق بهم من نكبات وأزمات وحروب وكوارث، تؤدي الى سوء الأحوال المعيشية.



وأضاف الجاسر ان توصيات القيادة الممثلة في صاحب السمو الأمير تمنحنا المزيد من الثقة في المضي قدما لبذل ما لدينا من جهد، وقد كان تكريمه تقديرا لدوره الإنساني الكبير في المساعدات التي تنفذها الكويت ومؤسساتها الخيرية، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى اهتمام القيادة بالعمل الخيري في الداخل والخارج والسعي لإبراز دور الكويت الحضاري في جميع المجالات، لاسيما الإنسانية منها، والتي تدخل الفرح والسرور على قلوب المحتاجين وأهل العوز والحاجة خارج الكويت.

واختتم مذكرا بكلمات سموه: «إن الكويت عرفت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية والأيادي الممدودة دائما بالخير وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج وتحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة فقد تخطى إجمالي ما قدمته الكويت من مساهمات مالية ضخمة في المجال الإنساني، تبوأت معها المرتبة الأولى عالميا».