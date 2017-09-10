الجبري: الحملة لاقت استحساناً كبيراً من المحسنين وتفاعل معها أهل الكويت

انتهى بيت الزكاة من حملته «خلهم يرمضون ويانا» بالإفراج وإسقاط الأحكام عن 918 سجينا ومطلوبا للضبط والإحضار من المواطنين والمواطنات على ذمة القضايا المدنية، والتي أطلقها البيت اعتبارا من أوائل شهر مايو الماضي.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس مجلس إدارة بيت الزكاة محمد الجبري، إن الحالات المفرج عنها تكفل بيت الزكاة بسداد مديونياتهم بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 1172403 دنانير.

وأضاف الجبري أن الحملة لاقت استحسانا كبيرا من المحسنين وتفاعل معها أهل الكويت الكرام المعروف عنهم حبهم لفعل الخير ونجدة كل صاحب حاجة، فاستطاعت أن تستقطب عددا كبيرا من المحسنين الكرام بفضل الدور الحيوي الذي قام به مسؤولو وموظفو بيت الزكاة في الدعوة إلى دعم هذه الحملة.

وبين الجبري أن الأولوية في سداد المديونيات وإسقاط الأحكام الصادرة ضد المفرج عنهم كانت للأمهات والنساء، وأصحاب القضايا المدنية والأحوال الشخصية كقضايا النفقة وما في حكمها، ثم القضايا المالية الأخرى.

وأوضح أن الحملة جاءت بفضل التعاون بين بيت الزكاة وعدد من مؤسسات الدولة على رأسها الأمانة العامة للأوقاف وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل، مشيدا بجهود العاملين في حملة «خلهم يرمضون ويانا» المبذولة في سرعة الإجراءات لإسقاط الأحكام عن الحالات المفرج عنها والتي انعمت بقضاء شهر رمضان المبارك بين اسرهم، ومشاركتهم أجواء رمضان الإيمانية وفرحة عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن الحملة هدفها الأساسي دعم استقرار كيان الأسرة الكويتية لممارسة دورها الفعال في بناء المجتمع وتنميته بالإفراج عن أرباب هذه الأسر المحبوسين على ذمة قضايا مالية وتأصيل الدور الحيوي والريادي لبيت الزكاة محليا في تحقيق التنمية المجتمعية ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ التكافل بين شرائح المجتمع ودعم القضايا الاجتماعية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الخاصة لخدمة المجتمع المحلي، وتأصيل الشراكة والتعاون بين مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة لخدمة المواطنين.

وأعرب الجبري عن شكره لكل من ساهم وعمل في هذه الحملة الطيبة، وأثنى على جهود المحسنين في الكويت لحرصهم الشديد على دعم الخير الذي توارثوه عن الآباء والأجداد في مد يد العون لكل محتاج، كما أعرب عن خالص شكره للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لتوجيهاتهما السديدة لخدمة المواطنين.