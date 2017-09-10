عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تخصيص 1782 طلبا على مشروعاتها الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى فتح 75 ملف بيت شعبي في إدارة المساكن المؤجرة.

وقالت المؤسسة إنها استقبلت 569 طلبا إسكانيا جديدا، وبينما قام قسم المتابعة بعمل 138 كتاب تقسيط مديونية، أصدر قسم الاستقبال 401 شهادة لمن يهمه الأمر، موجهة إلى بنك الائتمان، بحسب الإحصائية التي سجلتها إدارة خدمة المواطن في المؤسسة.

وكشفت الإحصائية عن أن العدد الإجمالي للمعاملات التي تمت خلال الشهر هو 21 ألفا و827 لمختلف أنواع المعاملات، إذ تم احتساب استقبال استفسار 2909 مواطنين وتوزيع 84 عقد انتفاع و63 إجراء تبادل وتنازل بالإضافة إلى 1322 معاملة بدل إيجار و30 معاملة استكمال نواقص وتابعة 195 استفسارا و48 التماسا لدى نواب المدير والرد الآلي على 1419 استفسارا استقبلها مركز خدمة العملاء.